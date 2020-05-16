北京故宮在過去曾是歷史上多位皇帝所居住、辦公的地方，是相當宏偉壯闊的建築經典，而故宮中也存在著許多關於建造、擺設等有趣的小細節，其中一個就是故宮中的樹木其實相當稀少，甚至在三大殿－太和殿、中和殿、保和殿的周圍是連一棵樹都沒有的，究竟是為什麼呢？

根據《今日頭條》的文章指出，這背後其實有5個原因，第1點是因為故宮中許多的建築都是由木所製造的，主要為了避免火災；第2點則是為了凸顯三大殿的威嚴氣勢，由於這裡是故宮當中最重要的建築，皇帝時常會在此辦理政務或舉行朝會以及國家大典，若是在三大殿之間種上了樹木，很可能就會破壞掉莊嚴肅穆的氛圍；而第3點是害怕會有刺客躲在樹木之中要對皇帝不利。

而剩下的2點就和風水宗教有所關聯了，第4點就是因為故宮所在地於五行中屬「金」，而「金」正好和「木」相剋，因此自然不會在三大殿前種樹了；而最後一點則是因為故宮的形狀正好是一個「囗」字，如果種樹了則會變成「困」，意為將皇帝困在故宮當中，此外還有「困獸」之意，相當不吉利。