天才小釣手！美國田纳西州（Tennessee）一名9歲男童，日前與家人至水庫附近的溪裡釣魚，期間他的兩名妹妹，陸續釣到巨型鯰魚，讓他感到非常不甘心，因此下定決心要釣到大魚，沒想到竟真的釣上一條稀有湖鱘(Lake sturgeon)，且重達36公斤。

綜合外媒報導，9歲男童普賴斯（Coye Price）日前與家人，到Old Hickory Lake水庫附近的斯賓塞溪(Spencer Creek)釣魚，期間11歲妹妹凱特琳(Caitlin)及8歲法拉(Farrah)，分別釣到39.8磅重銀花鱸魚、58磅藍鲶魚，魚的體重都比她們還要重。

普賴斯眼看妹妹都有收穫，讓他誓言要釣到比妹妹還大的魚，沒想到果真的釣到巨魚，是重達79.8磅(約36公斤)的湖鱘，由於普賴斯僅重55磅(約25公斤)比魚還輕，最終花了15分鐘才將魚拉上船，普賴斯的父親克里斯(Chris)表示，「他釣到的魚不僅更大條，而且較稀少，這才是最酷的部份」。

根據田纳西州野生動物局指出，湖鱘是田纳西州最大、最長壽的魚之一，最長可達8英尺(約2.4公尺)，重達300磅(約136公斤)，壽命更可達150年，但近幾年因過度捕撈、棲息地遭破壞，導致數量不斷銳減，更被列為瀕危物種，因此從2000年開始，他們便不斷試圖復育，期間至少放養22萬條湖鱘，而普賴斯與湖鱘合照完後，就將牠放回溪中。