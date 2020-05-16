因為時代的進步，我們的思想觀念越來越開放，對於人權和平等也越來越重視，這些在以前保守的年代都是無法想像的事情。在民國時就出了一名奇女子，不但男女關係混亂，甚至還將自己和3000多名男子發生關係的故事集結成冊，出書成為知名女作家，但卻在人生最美麗的階段以悲劇落幕，她就是民國第一慾女「余美顏」。

余美顏1900年出生在廣東，從小就頗有姿色又天資聰穎，爸爸還是當地富商，可以說是「人生勝利組」，標準的白富美。念書時接觸到國外先進的思想，對於男女平權、性平等、解放天性等內容很感興趣，這也是她自我意識甦醒的開端。18歲的時她和一名譚姓男子熱閃婚，婚後因為經濟問題，譚男需要常駐在美國經商，讓年輕又嚮往自由的余美顏獨守空閨，再加上和婆家人處的不好，讓她感到十分空虛，一氣之下決定到廣州解悶。

在余美顏到達的前一天，孫中山的海軍總長程璧光被刺身亡，軍警在盤查可疑人物時注意到打扮新潮另類的余美顏，便將她逮捕歸案。雖然很快就被釋放，但譚家人知道之後卻和她解除婚約，余美顏的父親也因為臉被丟光，一氣之下將余美顏送到習藝所，也就是當時一種類似收容所的新式監獄，是政府強迫犯人學習自力更生能力的地方。

經過了一年才被放出來的余美顏因為毫無牽掛，開始出入舞廳、賭場、酒會等社交場所，憑著絕世美貌周旋在眾多男子之間，成為當時社會中知名的交際花，但她也也有自己的原則，可以和喜歡的男子隨意過夜，但不喜歡的，不管再有錢也不會同意。不久後她結識一名何姓香港富商，答應嫁給他成為二房，但余美顏花錢如流水，又照樣出入聲色場所，讓何男無法忍受，最後還是跟她解除了婚約。

離婚後她邂逅了南海縣長的兒子，經過對方猛烈的追求，余美顏又動心了，卻因為長久以來不好的名聲被縣長家嫌棄，用娼妓的罪名逮捕她，威脅她離開不然就將她治罪。心灰意冷的余美顏來到美國巧遇到前夫譚男，想復合又遭到對方拒絕，讓她非常痛苦，又回到廣州並過著渾渾噩噩的糜爛生活，但她開始寫日記記錄生活，還決定出版，取名為《摩登情書》，裡面詳細記錄了她和3000多名男人的情感糾葛和性生活的感受等等。在當時可說是驚世駭俗，震驚社會，有不少人都稱余美顏是用身體寫作的先鋒寫手。

1927年，對世事毫無眷戀的余美顏決定遁入空門，但南海縣長的兒子又出現希望和她重新開始，雖然余美顏果斷拒絕對方，但縣長的兒子還是每天到廟裡來苦苦哀求。此事被廟裡的老尼姑知道後，認為余美顏塵緣未了，又覺得佛門淨地每天都遭到余美顏情人打擾，一氣之下將她趕出去。人生一再被拒絕的余美顏再也承受不了了，1928年4月，她在香港到上海的渡輪上跳海自盡，據傳她在跳海前時哭時笑，喜怒無常，精神狀態非常不好，還對身邊的人說道：「既無人生樂趣，不如逃離這個污濁世界，在此黑暗社會偷生，毫無生趣，非尋死不可。」隨後又在隨身小本子上寫下遺言「來世或可做一純潔女子，得到真正自由。」