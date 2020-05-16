許多大學生讀完4年後，仍對未來發展感到困惑，有些人會選擇運用專業，有人則是改做與本科系無關的行業，但有時到了實戰後，才會發現工作內容根本與讀的書難以銜接。日前有一名網友詢問「什麼科系剛畢業跟業界完全接軌的？」引發熱議。

一名網友在ptt表示，經常聽到工商界的老闆抱怨，指現今學校教的內容，讓學生踏入社會仍難以銜接，甚至必須重新訓練，「所以學界跟業界是不能直接接軌的，也就是畢業後都不能當即戰力」，因此好奇有哪些科系是一畢業後，就能馬上與業界接軌、工作上手。

不少網友回應「中文系啊！業界只有學術」、「冷凍空調...很冷門的科系」、「醫學系，只是銜接的很有制度吧！」、「有證照的科系吧！」、「餐飲科旅館業、醫生、護士」、「不是技職體系的會脫軌很正常吧！學校幹嘛幫企業訓練成他們要的員工？」，其中最多人推「醫學及護理系」，因為實習時間長。

但也有人認為，其實不管是大學還是技職哪一門科系，都要實作後才會知道，「無論哪個科系，沒有實務經驗的，都要前輩帶著吧！老闆覺得不能用，是因為學生不瞭解這個產業在做什麼，光憑想像胡亂應徵，應徵上了卻又發現與想像不符」。

也有人認為，學校與業界脫軌已不是新聞，「學校怎麼沒有積極做學以致用的改善？我覺得有個解釋，就是願意提供合作的職業、企業，學生及家長看不上，但高端的職業、企業又有限，多數學校也爭取不到，就是大學生氾濫的現象，其實是一種社會觀念問題」，指不應對文憑過於執著，有些人不適合念書，還不如早一點踏入社會，學習一技之長。