隨著時代的改變，現在女性越來越懂得展現自我，性感的露出上圍、逆天長腿，總是讓人看得目不轉睛。先前有一名超兇正妹，穿著開胸洋裝至便利商店，由於外型火辣，照片被分享至粉專「加藤軍路邊隨手拍」引起討論，隨後也被肉搜出是直播主播「馮子紜（Teresa）」，近日她又釋出升級版辣照。

在 Instagram 查看這則貼文 𝓣𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪❣️馮子紜（@teresa.0211）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 下午 9:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 𝓣𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪❣️馮子紜（@teresa.0211）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 6:42 張貼

直播主播「馮子紜（Teresa）」擁有34F傲人上圍，IG上經常分享露事業線美照，最近還出版寫真書，吸引36萬粉絲追蹤，近日她至便利商店消費，取飲料期間外套並未扣緊，露出超兇的上圍，一彎腰姣好身材若隱若現，讓粉絲鼻血狂噴，寫下「最近天氣好熱，心情煩躁，吃個冰淇淋降降火」。

在 Instagram 查看這則貼文 𝓣𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪❣️馮子紜（@teresa.0211）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 4:43 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 𝓣𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪❣️馮子紜（@teresa.0211）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 11:03 張貼

此張照片讓2萬名網友暴動，直呼「整個火上來」、「你這樣人家店員要怎麼認真工作」、「太犯規了」、「看到妳火氣全消！」、「飲料都流汗了」、「店員應該暴動了吧！」、「怎麼越看越熱，而且雖然隔一道門還是感受到美感」、「你涼我們熱了」、「不只上火還衝腦了」、「不要這樣，店員會告你誘人犯罪」。