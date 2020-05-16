《中時電子報》精選本周發燒刊物《周震宇的聲音魅力學：聽懂弦外之音、用對聲音裡的9種力量》、《強權者的道德》、《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》、《Instagram社群經營致富術：集客X行銷X吸粉，小編必學的69個超強祕技完全公開！》、《矽谷天王彼得．提爾從0到1的致勝思考：從臉書、PayPal到Palantir，他如何翻轉世界？》、《在疫病中生起智慧》、《木曜4超玩：台灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛》7本好書，透過簡單扼要的書摘與其精彩內容，帶您探索生活大小事、動人生命故事以及大自然的奧妙之處，感受文字的薰陶。

【1】揭面試隱藏祕技 老闆聲音竟藏玄機

開會時，什麼語氣才能顯得有誠意、能說服人？想和別人請求、提問時，用哪種聲音最能達到效果？不同聲音，會賦予同一句話不同效果，適合的聲音配上適合的台詞，就能放大說話效果。每個人都有屬於自己的原型角色，找出自己性格中的正面特質，進階修練其他原型的聲音優勢，當一個人能夠清醒地覺察到當下所處的情境，隨著情境改變說話方式，你的聲音就會打動人心。

【2】為何美國地位屹立不搖？學者揭密

美國一直以來都是世界上最強大的國家，美國總統始終具有領導才能和影響力。但川普上任後，將民粹主義運用到外交政策上，隨著大陸崛起，以及其他國家民族主義式的民粹主義興起，自由國際秩序已經結束。對未來的美國總統來說，領導力所涉及的道德抉擇勢必變得更加重要，也攸關世界局勢的平穩與動盪。而臺灣在未來以合作為主軸的全球秩序中，也必須從道德面向認真思考我們的外交政策。

【3】家庭主婦很爽？超崩潰日程全曝光

很多人當了「主夫」後才知道，「主婦」的真實樣貌就是，待在家不等於休息，照顧親生骨肉還是會累；帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」；忙完家事、小孩一天又過去了！時間比常人還要少；主動熬夜工作和半夜被迫起床餵奶是完全不同的兩件事。《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》記錄主婦或主夫瀕臨失控的日常，刀刀見血，句句說進心坎裡，沒親身經歷過恐怕難以想像的他們所面臨的困境，但只要嘗試換位思考，就能找到家庭圓滿的幸福公式！

【4】IG還沒退流行？竟能靠它致富

為什麼能靠Instagram賣出商品呢？Instagram這項服務已於二○一二年被Facebook公司收購，因此經常受到Facebook改版之類的直接影響，瞭解Facebook對於運用Instagram絕對有好無壞。《Instagram社群經營致富術》主要傳授在Instagram時代下獲得顧客或徵人求才之類吸引人流所需的觀念，以及具體的Know-How與技巧，徹底公開小編必知的69項鐵則！

【5】最成功投資人巴菲特 如何靠逆向思考致富？

本書為讀者呈現這位矽谷天才的各個面向，深入解析他成功的DNA。特斯拉、YouTube、LinkedIn等創辦人，為何都與他有關？創立連CIA與FBI都是客戶的神祕數據公司Palantir，目的是什麼？他為什麼能夠慧眼獨具，一早就發現臉書的潛力？特立獨行的彼得．提爾，一舉一動都牽動著世界的局勢，也正吸引全球關注的目光！

【6】新冠肺炎疫情蔓延不恐慌 高僧如何防疫？

二○○三年的SARS，二○二○年的新冠肺炎，這兩場世紀瘟疫在世界各地蔓延，死傷難料、人心張皇。《在疫病中生起智慧》由佛法的角度，闡述疫病的業緣與其帶來的課題；而生命中的病苦與煩惱，正需要藉由佛陀的教誨來深入覺察、面對，進而由身心兩方面來對症下藥，將病苦轉為道用，透過病苦的旅程來達到「心」的轉化，身苦，而心不苦。疫病蔓延時，正是修行好時機，如何在病苦中修行呢？

【7】《木曜4超玩》背後秘辛 心如果不純淨是不行的

一改一般觀眾對於綜藝節目既定印象的網路節目《木曜4超玩》，以紀錄片般的參與投入，開創了台灣綜藝節目的新時代。拍攝的節目創造超過1500萬觀看人次、改變台灣綜藝的網路實境節目。近期節目製作團隊推出了一本幕後創作秘辛紀錄，一起來看，走過「地獄」的他們，如何爬出低谷？如何做到一再挑戰觀眾的想像力，拿下百萬訂閱！