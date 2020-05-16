全美壟罩在新冠肺炎疫情肆虐的陰影下，至今未有明顯緩解，各地區仍有禁足、封城等限制，聲色場所更是全面禁止，就有業者腦筋動得快，推出「得來速」服務，讓舞孃在室外進行露天表演，民眾想嗨又能保持安全社交距離，掀起熱議。

根據英國《太陽報》報導，位於維吉尼亞海灘的Minx俱樂部（Minx Gentlemens Club），為了挽救因為疫情影響，一落千丈的生意，在不牴觸防疫禁令的情況下，將脫衣舞孃的舞台，直接拉至室外，進行露天表演，顧客可自行開車前來觀賞，且不需要下車，如要付小費就直接朝舞台處拋撒，屆時會有專人利用清掃工具，直接撿拾、夾取鈔票。

此種創新的「得來速」服務，既能幫助業者在不違反社交距離規定的情況下度過疫情寒冬，也能讓顧客得以洩慾解壓，受到不少業者青睞，包括賭城拉斯維加斯、奧勒岡州等地業者陸續效仿這樣的表演方式。