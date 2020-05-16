現在女生不只追求瘦，還必須有肌肉線條，因此不少人開始健身，不過運動過程辛苦，毅力要非常強，想要練出川字腹肌、胸肌都非常不容易。日本有一名正妹Coser，身材幾乎毫無贅肉，日前她示範如何讓胸部「自己動」，超猛影片震驚76萬人。

伊織萌（伊織もえ）出生於1993年，來自日本千葉縣，身高僅161公分的她，卻擁有F罩杯的超兇上圍，目前是一名知名Coser、寫真偶像，廣播電台主持人，推特上擁有67.9萬粉絲追蹤，先前穿著女僕裝為食品企業拍攝廣告，可愛造型電暈男觀眾。

在 Instagram 查看這則貼文 伊織もえ（@moe_five）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 9:33 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 伊織もえ（@moe_five）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 7:49 張貼

而近日身材纖細的伊織萌，竟還有隱藏胸肌，示範如何讓胸部「自己動」，影片曝光後震驚76萬人，直呼「有生命的胸肌」、「到底怎麼練成的」、「這鍛鍊做得很扎實，而且還能保有女性氣質，真的很厲害」，也有人表示，女性練胸肌不只能增加彈性，也可以預防下垂，下胸部練出肌肉，甚至看起來更大。