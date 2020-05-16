現代人逐漸有節能減碳的觀念，就有網友透露，家中安裝了太陽能熱水器，但是爸爸擔心在烈焰之下，太陽會曬壞熱水器，打算搭設棚架用以遮擋日光，儘管他試圖向爸爸解釋，但反遭到怒斥，讓他十分無奈。對此，有內行人解釋，搭棚架遮擋太陽的舉動反而會更加耗電。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，太陽能熱水器顧名思義就是靠著太陽能照射，有熱水可用，沒想到爸爸竟怕會曬壞熱水器，要搭棚架阻擋太陽光直曬，讓他十分傻眼，就算他向爸爸解釋太陽能比較省電，且搭設棚架萬一垮掉壓壞太陽能板反而會花更多錢，但對方始終將重點放在「怕曬壞」，還怒斥原PO頂嘴，讓他不禁直呼「我真的不懂生父的智商是因為年紀關係，還是客家血統，總有些決定讓我血壓升高，怒氣沖天勒，家家都有難唸的經，我這本經想燒爛掉。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「感覺不是客家問題，是天生智商問題」、「這種通常都只聽外人說的…所以叫業者跟他說可能會比兒女說的有用許多」、「時代的變遷，老人的無知根本無法勸退」、「我終於見識到什麼是智商負數了」。

也有內行網友出面解答，「如果遮住後會造成受熱不足，會變成靠電加熱，長期累積下來電費會大增，會比維修費還多，而且太陽能熱水器靠的就是利用黑色水板吸光加熱的結構設計，對應長期曝曬早已經規劃進去，管件之間的連結都是使用不鏽鋼等級材料，在正常的風吹日曬雨淋可以達到10-20年以上年限，搭上棚架後會受熱不足外，還會導致受涼的問題，需要更多的電力去維持熱度，得不償失」。