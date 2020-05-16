許多男性外出如廁時，相信都曾看見小便斗內裝滿冰塊，卻不解背後用意。日前就有網友指出，小便斗內的冰塊可以達到除臭殺菌的效果，但他不解的是，為何冰塊在室溫下卻不易融化？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答背後原因。

原PO在PTT「八卦板」以「為什麼男廁小便斗冰塊不太會融化？」為題，PO文指出「為什麼在便斗裡放冰塊可以這麼持久？雖然達到消菌的功用，但是光是冰塊放在室溫中就很快融化，再加上尿液射出的餘溫，應該撐不了多久吧？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有放碎冰的都是好廁所，分數從80分起跳」、「以前都故意對準冰塊去融化」、「那不是冰塊吧」、「那是固態的一氧化二氫」、「你不知道便斗有製冰功能？」、「現在還有人不知道冰塊跟沙威瑪的肉一樣會自行增生？」

也有內行人點出關鍵「尿液裡有鹽分啊」、「清潔人員會補啊」、「冰塊主要用途是在降溫，防止阿摩尼亞味道揮發出來，然後融解後也能稀釋掉尿液，加速排水出去，防止沾黏，一次排尿量也才200-500ml，而且很快就流走」、「小便斗下方的空間呈現內凹的形狀，這形狀讓小便斗內部的冷空氣無法釋出並換得外部熱空氣，冰塊只能透過小便斗表面的陶瓷傳導出去，效率差所以融解慢」。