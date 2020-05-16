男女交往愛得濃情密意，難免一時性起，擦槍走火。不過英國一對男女竟然不看場合，公然在公墓旁上演活春宮。畫面曝光後引起軒然大波，不少網友更痛批此舉對於亡者實在是大不敬。

根據英國《太陽報》報導，一對男女公然在諾丁漢郡（Nottinghamshire）的薩頓因阿什菲爾德（Sutton-in-Ashfield）的薩頓公墓旁上演激情活春宮，距離一旁林立的墓碑僅僅數公尺遠而已。而兩人激戰的過程還被路人給拍了下來，並PO網瘋傳。

據悉該座公墓因為疫情的關係，近期才開放民眾進入弔唁，沒想到竟有人如此大膽，公然在墓園中進行脫序之舉。畫面曝光後網友全看傻了，英國保守黨議員安德森也爆氣譴責「真是令人噁心的行為！」、「我沒想到在親友埋葬的地方，竟然會看到這種汙穢的畫面，在正常情況下發生這種事情就已經夠荒唐了，現在我們看到的葬禮比平常還要多更多，我以為大家會有基本的尊重。」並呼籲警方儘快將這對男女繩之以法。