台灣人愛吃火鍋，配餐通常都會選擇白飯，比較有飽足感。不過就有網友透露，吃火鍋時，竟看到隔壁桌的客人直接將冬瓜茶加入白飯中，讓他當場看傻眼，不禁直呼「這是什麼奇怪的吃法？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，「晚餐去吃小火鍋，剛剛看到一幕讓我們震驚不已，隔壁桌的裝了一碗白飯然後去加冬瓜茶，然後已經吃了一碗…」讓他瞬間傻眼，「這是什麼奇怪的吃法啊？有沒有八卦？太震驚了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言笑說「冬瓜茶加到白飯裡？這也太magic了」、「我的天啊麻煩直接報警」、「台南人？」、「南部人內行吃法」、「江湖裡傳聞的冬瓜茶飯」、「就是台南版的茶泡飯啊！孤陋寡聞」、「我有遇過糖包拌飯…問說幹嘛飯加糖？跟我說像八寶飯一樣半甜點」、「這篇可怕，完全開眼界」。

不過也有人見怪不怪，分享自己的獨門吃法「還好，我小時候都可樂泡飯吃」、「我小時候覺得蘋果西打加白飯很好吃」、「還有冰淇淋加蔥花的」、「綠豆湯泡飯，我媽夏天很愛這樣吃」、「比較推薦奶茶泡飯」、「有啊，麥香紅茶鋁箔包加白飯」、「我小時候阿嬤都直接在白粥裡加紅糖」、「我看過粥＋果汁牛奶勒，嚇死我。對方說是軍中學來的」、「我試了很多種，發現檸檬紅茶泡飯，加一匙沙茶最好吃」。