在求學過程中，遇到不會念的生字時，大家都會有志一同的「有邊讀邊，沒邊讀中間」，不過這也不一定是正確讀音。日前就有網友好奇，不少人會將霰彈槍的「霰」字念作「ㄙㄢˇ」而非教育部辭典上的「ㄒㄧㄢˋ」，讓他不禁好奇，究竟何者的讀音才正確？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」上PO文指出，根據教育部辭典，「霰」字唸作「ㄒㄧㄢˋ」，有「雨點遇冷空氣凝成的雪珠」之意，但他不解「明明大家都念霰（ㄙㄢˇ）彈槍，好像沒聽過人家念ㄒㄧㄢˋ彈槍啊！搞得我好亂喔，有沒有國文系可以解釋一下？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「散彈槍、霰彈槍，都有人用」、「對岸還真的都念ㄒㄧㄢˋ彈槍」、「霰彈槍、散彈槍，看哪個字就唸哪個啊」、「ㄙㄢˇ彈槍是散，ㄒㄧㄢˋ彈槍是霰，不衝突啊，就不同字」。

對此，則有知情網友解答「積非成是，以後會多這個音」、「因為很多人不知道霰唸霰，所以都取下面唸成散，現在習慣了，你講霰彈搞不好別人還聽不懂」。