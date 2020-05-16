大陸天津百年老字號狗不理包子黯然退市，讓人不勝唏噓。儘管過去因為慈禧太后一句「山中走獸雲中雁，陸地牛羊海底鮮，不及狗不理香矣，食之長壽也」，讓狗不理包子成為舉國「包子之王」，但是品牌廣告打得再響亮，當服務水平跟不上日漸昂貴的價格，且消費者負評排山倒海襲來時，即便狗不理食品積極轉型，最終跌落神壇，輸給了時代巨輪。

據說，清朝咸豐年間，河北武清縣一位名叫高貴友的年輕人在14歲時來到天津包子舖做伙計，靠著經驗的累積，他的手藝也愈發純熟，20多歲就自己開了包子舖，名叫「德聚號」，因為真材實料、物美價廉，很快的受到消費者喜愛。

但因為生意太好了，他顧不上和客人說話，只能拚命揉包子，就被消費者調侃是「狗子賣包子，不理人」，久而久之，大家乾脆叫他「狗不理」，至於他賣的包子則叫「狗不理包子」，原本的店舖號也漸漸被遺忘了。

傳聞，袁世凱曾把「狗不理包子」進貢給慈禧太后，慈禧一吃驚為天人，大讚「山中走獸雲中雁，陸地牛羊海底鮮，不及狗不理香矣，食之長壽也！」從此狗不理包子名震全國，成為了「包子之王」，在地方上開設了分號，甚至揚名海外。2000年的春節聯歡晚會上，大陸知名相聲演員馮鞏和郭冬臨以相聲的形式力讚狗不理包子，全國觀眾也記住了狗不理的三大特點：皮薄、餡大、18個摺。

狗不理包子風光無限，在海外廣設分店，2005年被天津同仁堂高價收購後，不僅開始轉型販售冷凍食品，品牌定位也直接走向高端餐飲之路，「基本上來這裡吃飯已經不在乎吃什麼，而是某種程度的身分象徵」。

即便到了2019年，狗不理上市營收和利潤水漲船高，但是牌子再響，它終究只是一顆包子，貴得離譜的價格，加上用餐環境一般、服務水準低落，近年來負評不斷。有民眾上門買了5顆包子、4樣菜，一共花費了300多人民幣（逾新台幣1200元），被網友封為「世界上最貴、最黑的包子」。

狗不理包子跌落神壇的原因，不外乎是價格高昂，加上冷凍食品轉型失敗，以及盲目的跨界多元化，忽略了自身的定位和市場空間，最終只能被日新月異的餐飲界蠶食鯨吞。