當人漂流到荒島時,會發生什麼樣的事情呢?英國小說家威廉·高汀(Sir William Gerald Golding)的《蒼蠅王(Lord of the Flies)》,內容指人類天生野蠻好鬥,甚至沒有年齡差異,即便是幼童仍是如此,會為利益結盟並自相殘殺,而現實中真的有6名孩童,意外漂流至荒島生活,結局真的像《蒼蠅王(Lord of the Flies)》一樣嗎?

6名男童所幸遇到彼得,讓他們得以獲救(影片來源/youtube/Rutger Bregman)

根據《衛報》報導,澳洲政治家亞瑟(Arthur Warner)1930年創立電子工業事業,在當時主宰廣播市場,可說是澳洲有權有勢的人物,而其最小兒子彼得(Peter Warner),理應要跟隨父親腳步繼承家業,但彼得卻熱衷於航海,曾從香港航行到斯德哥爾摩,從上海至聖彼得堡,期間還拿到瑞典的船長證照。

儘管對航海有興趣,但最終彼得還是被要求管理公司,因此只要一有空,他就會開船出遊放鬆,甚至還有自己的船隊,1966年冬天他航至東加(Tonga),回程繞過一座小島Ata,而這一座島原本有人居住,直到1863年才被荒廢,島上再也沒有居民,但彼得透過望遠鏡發現異狀,懸崖上竟有燒焦的痕跡,驅使他向荒島航去,憶述「在熱帶地區,自然發生火災並不尋常」。

彼得靠近島時,突然有一個全裸男孩,頭髮已長到垂至肩膀,看起來像是野人,爬上懸崖後再跳入海中,隨後又有許多男孩跟在後面,他們竭盡全力的嘶吼,直到登上船後,第一名男孩用英語哭著說「我的名字是史蒂芬(Stephen),我們總共有6個人,我們在這應該待了15個月了」,這讓彼得難以置信。

Peter Warner與Mano受訪回憶這段漂流記(影片來源/youtube/Feros Care)

6名男孩全數上船後,表示他們來自東加首都努瓜婁發(Nuku'alofa)一間寄宿學校,因為吃膩學校的午餐,所以偷溜上船捕魚加菜,沒想到遇到暴風雨,因此受困於這座島上,彼得隨即連絡接線員告知情況,等了20分鐘後,對方哭著回應「你找到他們了!大家都放棄了,以為這些男孩全喪命,甚至還舉行葬禮,如果真的是他們,你發現了一個奇蹟!」。

如今事隔50年,彼得已高齡90歲仍記憶猶新,日前與其中一名男孩馬諾(Mano Totau)受訪表示,當時他只有15歲,如今已快70歲,當時受困的男童分別是Sione、Stephen、Kolo、David、Luke和Mano,他們來自東加一間天主教寄宿學校,學生年齡介於13至16歲,由於覺得學校生活太無聊,因此擬定了逃脫計畫,決定搭船至斐濟或紐西蘭。

之後偷了討厭的漁夫Taniela Uhila的船,只帶了兩袋香蕉、椰子、小型煤氣爐等,當時都未有人發現,出海後海面平靜,因此男孩們便不小心睡著了,幾個小時後發生暴風雨,當他們欲拉起帆時,迅速被強風撕碎,就連船舵也被砸壞,馬諾提到「當時我們漂流了8天,沒有食物也沒有水」,只能試著抓魚及靠椰子殼收集雨水,並分配時間飲用。

直到第8天,他們發現了這座小島Ata,但島上幾乎都是岩石,根本難以居住,彼得提到「當我抵達時,男孩們已經建立起小社會,裡面有菜園、儲水挖空的樹幹,甚至有運動的場地,而且都是純手工的」,他們甚至分成3組輪流工作,起初靠捕魚、椰子及海鳥為生,不僅吃肉還會喝血,之後發現一個火山口,倚靠先人留下的香蕉、芋頭、雞生活。

儘管6人有時也會吵架,但時間久了也不再計較,其中一名孩子Kolo會撿浮木、鋼絲等做吉他,彈奏給同伴聽振奮心情,但面臨夏天沒雨的狀況,讓他們相當痛苦,曾一度建船筏想離開,但由於不夠堅固,最終被海浪打到分離,最糟糕的是,Stephen還曾從懸崖上墜落摔斷腿,其它男孩還趕緊將他救起,並用樹葉、樹枝固定腿部。

儘管Stephen受傷了,也並未引起紛爭,Sione還安慰他「我們會幫你做你的工作,你只要像東加國王躺著休息就好」,直到1966年9月11日彼得救了他們,而醫師替男孩做全身檢查時,發現他們肌肉發達,而Stephen痊癒狀況良好,讓醫師們也直呼不可思議,不過由於當時6人偷船,最終被漁夫Taniela Uhila提告。

而彼得在公司擔任會計,且負責公司電影版權,不僅幫忙男孩們支付150英鎊的船錢給漁夫Taniela Uhila,還以拍電影條件為由,將孩子們帶出獄,東加國王陶法.阿豪.圖普四世(Taufa‘ahau Tupou IV)得知後,便特地接見彼得,感謝他救了他的子民,並願意給予恩惠,而彼得則回應「想在這片水域捕撈龍蝦,開創自己的事業」,也國王同意了。

彼得隨後辭去工作,並與這6名男孩組成船隊,一起航向世界各地,儘管彼得如今已90歲了,住在附近的Mano也經常與他出海海釣,彼得在回憶錄寫下「生活教我很多東西,包括要永遠看向人性中的好,以及積極的一面」,沒想到6人流落荒島的真實故事,竟與《蒼蠅王(Lord of the Flies)》的結局截然不同。