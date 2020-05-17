當人漂流到荒島時，會發生什麼樣的事情呢？英國小說家威廉·高汀(Sir William Gerald Golding)的《蒼蠅王(Lord of the Flies)》，內容指人類天生野蠻好鬥，甚至沒有年齡差異，即便是幼童仍是如此，會為利益結盟並自相殘殺，而現實中真的有6名孩童，意外漂流至荒島生活，結局真的像《蒼蠅王(Lord of the Flies)》一樣嗎？

6名男童所幸遇到彼得，讓他們得以獲救(影片來源/youtube/Rutger Bregman)

根據《衛報》報導，澳洲政治家亞瑟(Arthur Warner)1930年創立電子工業事業，在當時主宰廣播市場，可說是澳洲有權有勢的人物，而其最小兒子彼得(Peter Warner)，理應要跟隨父親腳步繼承家業，但彼得卻熱衷於航海，曾從香港航行到斯德哥爾摩，從上海至聖彼得堡，期間還拿到瑞典的船長證照。

儘管對航海有興趣，但最終彼得還是被要求管理公司，因此只要一有空，他就會開船出遊放鬆，甚至還有自己的船隊，1966年冬天他航至東加(Tonga)，回程繞過一座小島Ata，而這一座島原本有人居住，直到1863年才被荒廢，島上再也沒有居民，但彼得透過望遠鏡發現異狀，懸崖上竟有燒焦的痕跡，驅使他向荒島航去，憶述「在熱帶地區，自然發生火災並不尋常」。

彼得靠近島時，突然有一個全裸男孩，頭髮已長到垂至肩膀，看起來像是野人，爬上懸崖後再跳入海中，隨後又有許多男孩跟在後面，他們竭盡全力的嘶吼，直到登上船後，第一名男孩用英語哭著說「我的名字是史蒂芬(Stephen)，我們總共有6個人，我們在這應該待了15個月了」，這讓彼得難以置信。

Peter Warner與Mano受訪回憶這段漂流記(影片來源/youtube/Feros Care)

6名男孩全數上船後，表示他們來自東加首都努瓜婁發(Nuku'alofa)一間寄宿學校，因為吃膩學校的午餐，所以偷溜上船捕魚加菜，沒想到遇到暴風雨，因此受困於這座島上，彼得隨即連絡接線員告知情況，等了20分鐘後，對方哭著回應「你找到他們了！大家都放棄了，以為這些男孩全喪命，甚至還舉行葬禮，如果真的是他們，你發現了一個奇蹟！」。

如今事隔50年，彼得已高齡90歲仍記憶猶新，日前與其中一名男孩馬諾(Mano Totau)受訪表示，當時他只有15歲，如今已快70歲，當時受困的男童分別是Sione、Stephen、Kolo、David、Luke和Mano，他們來自東加一間天主教寄宿學校，學生年齡介於13至16歲，由於覺得學校生活太無聊，因此擬定了逃脫計畫，決定搭船至斐濟或紐西蘭。

之後偷了討厭的漁夫Taniela Uhila的船，只帶了兩袋香蕉、椰子、小型煤氣爐等，當時都未有人發現，出海後海面平靜，因此男孩們便不小心睡著了，幾個小時後發生暴風雨，當他們欲拉起帆時，迅速被強風撕碎，就連船舵也被砸壞，馬諾提到「當時我們漂流了8天，沒有食物也沒有水」，只能試著抓魚及靠椰子殼收集雨水，並分配時間飲用。

直到第8天，他們發現了這座小島Ata，但島上幾乎都是岩石，根本難以居住，彼得提到「當我抵達時，男孩們已經建立起小社會，裡面有菜園、儲水挖空的樹幹，甚至有運動的場地，而且都是純手工的」，他們甚至分成3組輪流工作，起初靠捕魚、椰子及海鳥為生，不僅吃肉還會喝血，之後發現一個火山口，倚靠先人留下的香蕉、芋頭、雞生活。

儘管6人有時也會吵架，但時間久了也不再計較，其中一名孩子Kolo會撿浮木、鋼絲等做吉他，彈奏給同伴聽振奮心情，但面臨夏天沒雨的狀況，讓他們相當痛苦，曾一度建船筏想離開，但由於不夠堅固，最終被海浪打到分離，最糟糕的是，Stephen還曾從懸崖上墜落摔斷腿，其它男孩還趕緊將他救起，並用樹葉、樹枝固定腿部。

儘管Stephen受傷了，也並未引起紛爭，Sione還安慰他「我們會幫你做你的工作，你只要像東加國王躺著休息就好」，直到1966年9月11日彼得救了他們，而醫師替男孩做全身檢查時，發現他們肌肉發達，而Stephen痊癒狀況良好，讓醫師們也直呼不可思議，不過由於當時6人偷船，最終被漁夫Taniela Uhila提告。

而彼得在公司擔任會計，且負責公司電影版權，不僅幫忙男孩們支付150英鎊的船錢給漁夫Taniela Uhila，還以拍電影條件為由，將孩子們帶出獄，東加國王陶法．阿豪．圖普四世(Taufa‘ahau Tupou IV)得知後，便特地接見彼得，感謝他救了他的子民，並願意給予恩惠，而彼得則回應「想在這片水域捕撈龍蝦，開創自己的事業」，也國王同意了。

彼得隨後辭去工作，並與這6名男孩組成船隊，一起航向世界各地，儘管彼得如今已90歲了，住在附近的Mano也經常與他出海海釣，彼得在回憶錄寫下「生活教我很多東西，包括要永遠看向人性中的好，以及積極的一面」，沒想到6人流落荒島的真實故事，竟與《蒼蠅王(Lord of the Flies)》的結局截然不同。