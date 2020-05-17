台灣醫療實力強勁，此次新冠肺炎防疫能力聞名國際，在台灣除了大型醫療院所，一般的小兒科、醫美、眼科、牙科等診所也十分普遍，民眾看診相當方便。不過日前就有網友發現，相較一般診所，牙科的數量近年來不斷增加，讓他不禁好奇「牙醫診所為何滿街都是？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，日前用健保APP查了一下自家附近的診所，赫然發現一大堆牙醫診所，但看感冒的診所卻只有一間，「仔細想想，好像台北真的到處都是牙科…到底是為什麼呢？有八卦嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「洗牙好賺啊」、「你數數看自己有幾顆牙齒」、「年輕族群愛漂亮，矯正、噴砂、美白、貼片…很多項目很好賺」、「正常啊！哪邊賺錢人就往哪去」、「裝顆假牙就賺萬把元，不賺嗎」、「拔牙高風險低報酬，傻了才白白當你拔，當然要你植牙」、「好賺啊，動不動要你做牙套或植牙」、「不太會被吉（告），全預約制可以杜絕一堆刁民，把臨時牙痛想優先掛號的人趕去大醫院就是爽」。