雖然台灣連續幾日都開出0確診的漂亮成績單，新冠肺炎的疫情還是在全球造成嚴重的影響，截至目前為止已經有超過10萬人不幸死亡，還有許多產業受到衝擊，出現裁員或是倒閉的狀況。而作為天主教會最高權力機構聖座的所在地，一直十分富有的梵蒂岡現在就面臨快要撐不下去的窘境。

梵蒂岡（Stato della Città del Vaticano）位於義大利首都羅馬西北角高地的內陸城邦國家，也是一個獨立教宗國。這個國家的公民大多都是神職人員或教會相關的服務人員，平常僅靠旅遊、教皇公開活動等方面的收入就可以輕鬆支付日常運作，十分富有。但根據外媒報導，因為新冠肺炎疫情的關係，最主要的經濟來源一下子全被掐斷，讓教皇傷透腦筋。

據了解，梵蒂岡最主要的收入來源是「彼得的便士」又稱「聖座獻金」，是天主教徒自願奉給羅馬教會的錢，但這筆收入需要經過一個儀式，因為疫情將每年3月固定舉辦的儀式延遲到10月，所以這筆收入目前還沒有進賬。再來就是觀光客前往梵蒂岡博物館以及購買紀念品的這條財路也因為義大利嚴重的疫情被無情斬斷。有內部人員就透露，教會已經開始動用儲備金，梵蒂岡的管理機構也正在討論節流方案，像是神職人員減薪25%至45%，但什麼時候恢復，尚未有定論。但好在按照教會規定，神職人員的飯碗是鐵飯碗，所以雖然收入減少，但不用擔心會沒有工作。

依照目前的預測，梵蒂岡可能會在秋天重新開放，但梵蒂岡財政負責人表示情況並不樂觀，因為在沒有有效疫苗的情況下，開放後更嚴格安全措施、社交距離的要求、新的健康法規以及預期的國際遊客的減少等都會在未來幾年裡影響門票和紀念品的銷售。梵蒂岡可能無法恢復到以往的收入水準。這意味著教皇除了省錢和信徒的捐助外，也沒別的辦法了。