垃圾魚又稱作下口鯰、琵琶鼠、清道夫魚，原產地為南美洲的巴拉圭，在過去被引進台灣用於清潔水族箱，平時就以箱壁及鋪石上的藻類為食，然而垃圾魚的適應力極強，對台灣的原生環境造成了嚴重的影響。此外，這種垃圾魚的生命力也十分旺盛，過去就曾有大陸網紅嘗試將牠們曬成魚乾，沒想到餵了一口水後，牠們竟又奇蹟復活。

想看復活片段可從4:03開始觀看(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

這名大陸網友在抖音上拍攝影片，他先將一大堆的垃圾魚分批放置在大太陽底下1天多的時間，所有的魚都因此而曬成魚乾，外表看起來相當乾枯，就連尾巴也是一拗就碎裂，這名網友隨後將好幾條垃圾魚翻過身，往牠們的嘴裡倒了一口水，沒想到下一秒這些垃圾魚竟真的奇蹟復活，嘴巴和魚鰓的部分一張一闔地動著；之後他更是把一條垃圾魚丟進水桶中，大約15秒的時間牠竟然就開始在水中游了起來。

許多網友看完影片後都被這垃圾魚驚人的生命力給嚇壞了，也引起了大家對此熱烈的討論：「這個生命力可以跟蟑螂比了」、「如此強的生命力或許能作醫學研究參考」、「如果再曬久一點，牠就沒命了」、「他本身需要的氧量低只要太陽不夠大，他會需要一點時間才會被曬死」、「最強生命力」。