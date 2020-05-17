用真誠善良的心去對待他人，一定也能收獲相同的尊重！美國一名設計師在下班前15分鐘接待了一名男客人，沒想到對方竟在結帳時付給她2500美金（約新台幣7.5萬）的小費，更大手筆地分給其他店內員工共3300美金（約新台幣9.9萬）的小費，讓大家頓時間都又驚又喜。

綜合外媒報導，這間美髮店Floyd's 99 Barbershop因為新冠肺炎疫情的關係已經暫停營業2個月的時間，事發當天正好是他們重新開業的第一天，很多許久未剪頭髮的客人都陸續上門，店內相當忙碌，下午一點多這名男客人走進店內，雖然設計師麗絲亞（lisia Novotny）再15分鐘就能下班，仍自願接下了這份差事，兩人也在剪髮期間簡單地聊了天。

沒想到這名男客人最終在結帳時，除了原本剪頭髮的27美金（約新台幣808元）以外，還多支付了2500美金作為麗絲亞的小費，更大方地給了櫃檯店員500美金（約新台幣1.5萬）、店經理1000美金（約新台幣3萬）還有其他18位員工每人各100美金（約新台幣3千元），臨走前他還特意表示：「我沒有搞錯」，讓在場所有的人都又驚又喜，麗絲亞對此也十分感動，「這對我們來說真的意義非凡，我甚至不能用言語形容」。

文章來源：Fox News
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