平價牛排不僅價格親民還相當美味，是不少台灣人愛吃的美食之一，不過根據每個人的習慣不同，先食用的食材和方法都會有所不同，像是有些人會先翻蛋，有些人則是直接吃起了炒蛋。最近，一名網友到平價牛排店用餐時，卻突然驚見裝上有一張寫著「正確吃法」的單子，網友們看見後也都相當震驚。

這名網友在PTT上分享了一張有關於「牛排正確吃法」的照片，可以看到上面標題用大大的紅字寫著「牛排正確吃法，先從牛排吃起」，後面也詳細地補充了原因，「當熱騰騰的牛排送到面前時，鐵盤上的滋滋聲音讓人食指大動，此時應先將牛排翻面，因鐵盤的溫度會使…」，讓原PO覺得相當有趣。

有不少網友在看到這張照片後也都備感震驚，紛紛留言：「先吃香蒜麵包啦，軟掉就不好吃了」、「當然是先從玉米濃湯喝起」、「但我都先吃旁邊的配料，我的錯」、「牛排送來要先讓他放幾分鐘收汁才是，不然切開肉汁都流掉了」。

但也有內行的網友提出了自己的看法，解釋道：「等你吃完麵和蔬菜時，牛排就過熟了啊」、「就真的有客人幫他上了牛排，才喝了濃湯吃了沙拉吧一輪，再問服務生牛排怎麼不是五分」、「你點三分，吃完旁邊的東西鐵板都幫你烤到5分了」、「配菜是去油跟轉換味道的，先吃牛排正確」、「先吃牛排，熟度才會正確」。