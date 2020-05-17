相信有不少人都曾在他人汽車後看見一個寫有「Baby in Car」或「Baby on board」的貼紙，不過事實上這些貼紙最開始發明的時候，並不只是單純為了裝飾車子而已，其實還有著其他的隱藏含意！

根據外媒報導，這款貼紙最開始於1984年在市場上販售，其發想者麥可（Michael Lerner）透露，最初會有這樣的點子是因為自己載著才18個月大的姪子，所以才會想發明這款貼紙，來告知附近的車輛「我的車上有嬰兒」，讓他們可以比平時更加小心地開車；除此之外，一些急救工作人員也發現貼紙其他的功用，比如在發生像是車禍等危急的情況時，他們可以事先知道車上有嬰兒以利進行搜查與救援的工作。

然而這樣的貼紙卻被許多人嗤之以鼻，認為「所以沒有孩子在車上就可以不安全駕駛嗎？」，之後更出現了像是「Baby, I’m Bored（寶貝，我好無聊）」、「Ninjas on Board（忍者在車上）」等等其他的惡搞貼紙。但有趣的是，一些受訪者在生孩子前後對於這種貼紙有著兩種完全相反的想法，他們在尚未做父母前都覺得貼紙非常愚蠢，不過在成為父母後卻突然可以體會到貼紙的用意，「當我現在看到貼紙時，我知道那是對於安全駕駛的要求，也是在請求他人可以更加友善與耐心」。