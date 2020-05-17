有不少父母在生了孩子以後都會很喜歡將自己孩子不管是可愛的還是搞笑的事情、照片分享到社群平台中，韓國有一名媽媽也是這樣，經常在IG分享兒女的照片，而她的女兒時常擺出無奈又厭世的眼神，姿勢也總是像個大叔一樣，讓不少網友看了都忍不住大笑，因此在網路上爆紅。

這名韓國媽媽育有一子一女，並兄妹倆開設了一個IG帳號「luvv_hyul」，經常會在上面分享他們一家的日常照片，然而這名媽媽卻不同於其他家長喜歡上傳孩子的帥照或美照，反而更常分享讓人捧腹大笑的「醜照」，尤其是她的女兒長得十分圓潤，臉蛋不時有著粉色的紅暈，媽媽還會幫她綁各種各樣可愛的髮型，但她卻經常流露出無奈又厭世的眼神，甚至擺出了像大叔下班回到家，癱倒在沙發上的模樣，每張照片都有著讓人揚起嘴角的魔力。

另外，兄妹倆在一起的模樣也是非常療癒人心，使得他們迅速地在網路上爆紅，目前已經有超過13萬名的粉絲。而這名韓國媽媽很偶爾也會PO出露臉的照片，網友們看到後都備感驚訝，紛紛稱讚她長得十分漂亮，就連身材也維持得很好，完全看不出來像是生過2個小孩的樣子。