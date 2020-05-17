半夜一個人走在路上總是特別敏感且易受驚嚇，很可能碰見一個黑影就會被自己的錯看給嚇一大跳！最近，一名網友表示自己每天晚上回家的路上，總是會看見對面大樓的某扇窗戶擺放著詭異還泛著綠光的「遺照」，讓他心裡感到毛毛的，沒想到拉近仔細查看，才發現那根本不是遺照，而是一盆盆栽！

這名網友在Dcard上發文，表示自己每天晚上回家，只要一上樓梯、經過轉彎處，就會看到對面大樓某扇窗戶後總是會出現一個泛著綠光的人臉，讓他認為對方在那邊擺放了一張遺照，而自己還老是因此嚇一大跳，於是決定拍下這驚悚的一幕放大來看，沒想到卻發現那扇窗戶後擺放的根本就不是遺照，而是一盆綠色的盆栽，讓他頓時間超級傻眼，怒氣沖沖地說道：「不是啊！那盆栽長的跟遺照那麼像是怎樣？然後還剛好有一個框框在那邊，是想嚇死誰阿！」。

網友們看到照片後也紛紛回應：「遠遠看很像一個中分的男子側站在那邊」、「遠看真的超像欸好恐怖」、「沒有人覺得放大之後窗戶中間兩根那個部分更像人臉嗎⋯」、「真的有恐怖到」、「有被嚇到，完了，我好怕今晚夢到它」、「晚上回家看到我會抖一下餒」。