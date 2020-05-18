工作超時、過勞造成頭痛胃痛老毛病，讓你對工作心有餘而力不足；日復一日血汗打拚，卻在繳完水電房租後荷包空空，使你萬般無奈。回頭想起原本胸懷大志的自己，你是否也為這些年的付出和努力感到委屈，認為自己值得更多回報？在職場荊棘叢裡，艾薇。蕭倒過、哭過，也堅強走了出來。 如今，她用親身經歷教你如何更完整、更強大，無須再拿委屈過活，換求別人庇蔭與施捨。

【精彩書摘】

●永遠不要關掉你的104或Linkedin，或其他與外面就業市場的連結。

有件事情我一直深感疑惑，時至今日，還是有許多人腦子轉不過來，依然渴望尋找一個穩定的工作，不求大富大貴，只要做到退休、平安到老。這樣的工作不是沒有，但世事變化太快，有時候快到你還沒反應過來就發生了。

我常面試到許多年輕人，問他們為何要來我們公司上班，他們跟我說：「因為想要一個穩定的工作。」我每次都忍不住跟他們說：「我都不知道自己公司能開幾年，你們對我這麼有信心，覺得這是個穩定的工作嗎？如果是要穩定的工作，你們應該去考公務員才對啊！」

有個朋友，在一家上市櫃的科技公司十幾年，從大學畢業後就忠誠而穩定地工作著，公司待遇不錯，有分紅。雖然有小抱怨，卻也任勞任怨待著，但在公司營運不好的時候，他被裁員了，他完全沒想到這樣的事情會發生在自己身上，所以措手不及。

有次聚會，他沒有顯露出他的不安，只是淡淡的跟我們說：「沒想到公司這麼絕！」

其實這不能怪公司，公司賺錢允許支出稍微鬆散，但賠錢時就也只能先砍相對沒有產值的部分。這就像情侶熱戀時挖鼻孔都逗趣，但變心時就是致命的沒氣質。感情會變，職場當然也會變。

那朋友後來很慌，在同間公司安逸十幾年已經不知道外界產業發展如何；太久沒面試，幾乎忘記怎麼找工作，這麼一晃就一年過去了，還好他家裡本身也有經營餐飲，在家幫幫忙也過得去，但看起來他確實萎糜不少。

不是說每個人都要創業，也不是說該一年換三百六十五個老闆，只是別把穩定當作第一目標，把現在的舒適當作是永久的保障。我當時要創業時也離開了一份薪水頗豐的工作，朋友問我說：「現在這麼穩定不好嗎？為何要自找麻煩？」我記得我回他：「因為我不知道這份穩定的期限有多長。」

不要以為現在科技發達，大家就都很跟得上時代，許多人追求安穩地過日子，可能從來未想過有天危機會發生在自己身上。

隨時保持跟市場接軌，與業界互通往來，你就可以多讓自己有條後路，就像我那時不停的跟那個朋友說，而他始終沒有聽進去的話—就算沒有要找工作，也把你的履歷表打開。

知道什麼人還會來找你面試，知道什麼樣的公司對你的履歷感興趣，這樣你就可以測量出自己在市場上還有多少殘餘價值，也知道你有多少籌碼跟公司談判，偶爾投投履歷去看看人家的回應，你就會知道自己是不是還有路可走。

沒有工作會從天下掉下來的，所有的機會和際遇也都需要自己開創，如果願意，不停更新履歷這件事應該不算太難。

〈本書摘自《職場開放性關係》/方言文化〉