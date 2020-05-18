龜殼花是台灣6大毒蛇之一，在野外看到牠總是讓人退避三舍。一名網友日前就在陽明山的馬路上巧遇一條龜殼花，將牠趕到旁邊的水溝之後，該名網友也將照片貼上網，文章掀起熱烈討論，但有眼尖的網友發現亮點才驚覺「這條根本就不是龜殼花！」

一名網友在PTT八卦板以標題「陽明山上的蛇」發文，表示他昨〈17〉天早上上陽明山的途中，突然看到一條蛇正在馬路上曬太陽，因為擔心牠會被車撞，將牠趕到路邊的水溝，仔細一看發現這隻蛇的花紋似乎有點像龜殼花，讓他忍不住好奇將照片PO上網詢問：「請問八卦大神，這隻是啥〈什〉麼蛇？」

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言「你發財了 那是日本土龍（野槌蛇）可惜了百億飛了」、「肚子那麼肥，那是小叮噹裡面的土龍啦」、「這種花紋別亂碰，真龜殼花讓你傷口難看，鎖鏈蛇讓你躺」、「看來陽明山上的伙食不錯，蛇都成了肥宅」、「牠似乎肚子有食物」、「這種感覺就有毒」。

但有多數網友認為「這隻是擬龜殼花啦，無毒溫馴，跟龜殼花其實只有顏色像，身形花紋都差蠻多的」、「擬龜殼花，無毒」、「感覺頭比較扁平、短尾、身體粗胖，擬龜殼花吧」、「頭部同顏色沒花紋，擬龜殼花」、「擬龜殼花，趕到水溝是對的，不然會跟馬路合體」、「跟龜殼花其實只有顏色像，身形花紋都差蠻多的」、「還好只是無毒的擬龜殼花」。從原PO的照片來看，雖然該蛇頭部是三角形，但卻沒有花紋，體型也感覺比一般龜殼花在大一些，因此網友判斷應該是「擬龜殼花」。據了解，擬龜殼花，又名偽蝮蛇，其外貌與龜殼花十分相似，藉以達到擬態、躲避天敵的效果，實際上是一種無毒的蛇類。