瑞士再保（Swiss Re）公布最新報告，去（二○一九）年全球共發生三一七起巨災，奪走一．一萬多條人命，經濟損失一四六○億美元（約合新台幣四．四兆元），保險賠付了六百億美元（約合新台幣一．八兆元）。

值得注意的是，相較於主要危險，氣候變遷導致的「次要危險」，對全球所造成的衝擊更加顯著。（次要危險：包含中低度損失事件、或由「主要危險」事件衍生，例如地震後的海嘯、颶風後的洪水，這類次要危險事件大多難以監測及預防，損失評估也有難度。）

例如日本哈吉貝颱風、莫三比克伊代氣旋、東南亞梅雨季帶來的大量洪水；另外在澳洲東南部，破紀錄的高溫，讓零星火苗蔓延百萬公頃的野火，歷時八個月才終於撲滅，甚至讓澳洲國寶無尾熊面臨絕種危機。

這些損失慘重的自然災害，大多來自於經濟發展所帶來的累積風險，而在未來數十年，氣候變遷將造成更大損失，尤其隨著氣溫升高，瑞士再保預言，極端氣候生成災害的頻率及損失，將有增無減。

瑞再每十年針對氣候相關天災進行統計，根據統計，近十年（二○一○年～二○一九年）全球因氣候因素導致的保險賠款，幾乎是過去二十年的加總。

經濟成長帶來風險 也拉抬保險滲透度

瑞士再保研究院表示，雖然氣候變遷與災難之間的確切影響難以量化，但可以肯定的是，氣候變遷是全球經濟的系統性風險，而風險缺口正是保險業的利益所在。為了維持可保性，保險業更應動態偵測氣候變化的影響，將相關風險納入評估，提高保險覆蓋率。

另一方面，儘管經濟成長帶來風險，但慶幸的是，隨著經濟成長和薪資提升，人均保險支出也來到一定水平，二○一八年全球人均保費支出（即保險密度）突破新台幣二．一萬元。

天災導致的保險損失持續增加中，這也反映出，各國保險滲透度將跟著提高，人們愈來愈富裕，因而擁有更多想要保護的資產。綜合來說，SIGMA數據顯示，先進市場的保險滲透度，已從一九九○年的三．三％來到二○一八年的三．五％，新興市場的力道更勁，從○．三％來到一．五％。

全球巨災 亞洲及北美占六成 亞洲罹難人數是非洲兩倍

歷經連續兩年的高虧損後，二○一九年全球因巨災帶來的經濟損失總額，降低至一四六○億美元，其中有九十四％來自天災，合計占全球GDP的○．一七％，低於十年平均值○．二六％。

分從五大洲（六大地區，不含海洋／外太空）來看，亞洲巨災次數一○二次最多，其次是北美洲的八十七次，合計占比高達六成。罹難人數最多的也是亞洲，共有六五四六人喪生於災害，占比高達五十六．九％，罹難人數更是非洲的近兩倍。

極端氣候釀禍 為去年災損關鍵原因

去年巨災保險賠付六百億美元，換算全球保險缺口約有八六○億美元（1460億—600億＝860億美元），低於十年平均值一三七○億美元。

二○一九年全球共發生三一七起巨災，較前一年度的三○四次稍高，有一萬一四九七人在災難中失蹤或死亡，較前年一萬三千多人略減，是歷年來SIGMA巨災報告中，罹難人數最少的年份之一，其中天災帶走八千條性命，尤其極端氣候扮演關鍵角色，另有三千人死於人為災害。

日本哈吉貝颱風 損失最大單一事件

在去年的保險賠款當中，颱風「哈吉貝」與「法西」侵襲日本，分別引發八○億及七○億美元的損失，稱霸全球巨災之首。

九月侵襲日本關東的中颱「法西」（Faxai），千葉市測量到的最高風速為每小時一二九．二公里（十二級風），最大瞬間風速則為每小時二○七公里（十七級風），強風豪雨讓日本首都圈的成田機場頓時成為「陸上孤島」，許多旅客受困滯留，還造成九十三萬戶大停電與交通大亂。

十月造訪日本的強颱「哈吉貝」（Hagibis），中心最大風速每秒五十五公尺，且挾帶豪雨，登陸後二十四小時內灌入九二六毫米驚人雨量，被視為「日本六十一年來最強颱風」，又遇上秋颱效應讓數十條河川決堤，引起水災及土石流，造成共七十九人死亡、逾五萬棟房屋淹水，有些房屋甚至直接被洪水沖毀，宛如海嘯過後。

兩起天災再次印證了，次要風險在全球經濟損失中的「貢獻度」，愈來愈不容小覷。

二○一九年全球最強颶風 摧毀人間伊甸園巴哈馬

威力強大的「怪獸颶風」多利安（Dorian），於九月侵襲北大西洋島國巴哈馬，以該國「史上最強的登陸颶風」之姿，造成五十多人死亡、千人失蹤，緊接著朝美國東南方的北卡羅萊納州逼近，許多地區陷入狂風暴雨，就連不在暴風範圍的佛羅里達州也傳出死傷災情，最後又造訪加拿大新斯科舍。

多利安最初以最大威力的五級颶風之姿進入巴哈馬北部，是去年全球最強的風暴，也是大西洋有史以來第二大颶風，陣風可達時速三二○公里，讓巴哈馬這塊被譽為「人間伊甸園」的淨土，成為屍體成堆、沒有乾淨的飲用水、電力和食物的煉獄，就連災後的救難隊，都是騎著水上摩托車和駕駛船隻，在被淹沒的屋瓦裡進行搜救，是巴哈馬史上最慘災害。

滯留三十六個小時後，多利安強度削弱為三級颶風入侵美國，但強風暴雨依然引發龍捲風及洪水，當地高達三百萬人遭強制撤離，釀十死、二十五萬戶停電，經濟損失至少十二億美元。

(本文摘自 《現代保險雜誌 5月號 377期》)