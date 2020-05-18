【精彩書摘】朋友任職於大公司。

有天，她看到我正專注查書籍暢銷榜的名次，走過來悻悻然地說：「別看了，你不管多拚，書都賣不過大企業家與大老闆們。」

「什麼意思？跟企業家有什麼關係？」我頭上都是問號，摸不清、猜不透話裡的玄機。

「我們董事長不是出書了嗎？」

對耶！她公司董事長的書，最近在排行榜上穩坐前幾名。

「所以呢？」我聞到一點玄機，雲霧中有點光，卻還看不出具體輪廓。

「董事長出書後，有一天，祕書和公關主管從十二樓開始往下走，手上拿著董事長的新書跟購買登記本，甜美地歡迎大家認購。所有主管都很識相，當作交保護費，內心怎樣想的不知道，倒是個個神情喜孜孜地爭相購買書籍，買個十本、二十本保平安是基本。有主管還私底下說，這是在點『職場光明燈』，有買有保佑。董事長很貼心，要主管們統統不用先付錢，寫下員工編號即可，帳款從薪水扣。」

我聽了，內心非常讚嘆。

更令我開眼界的在後頭。

祕書在確定大家認購的數量後，上網買書，讓老闆的書穩坐暢銷榜第一名。有時候買太多，網站甚至會出現「售完」的訊息，古人的「洛陽紙貴」在現代有了新的詮釋。

我對此感到憤憤不平，對著資深的媒體前輩抱怨，「怎麼可以這樣！超不公平的。」

前輩悠悠地說：「這也是一種實力，不是嗎？」

這句話讓我情緒降溫，仔細想想，還頗有道理。

我吞下滿腔的憤慨，回說：「也是。」

事實上，每個人擁有的社會資源和資本從來不同。所謂「公平」的遊戲規則，出社會之後，往往是個人的主觀界定，而不見得是大家的共識。

「如果別人不按你的規矩玩，就是不公平」，這樣的想法也是一種武斷。

假如問你：你覺得這世界公平嗎？

我想你的答案應是：「不！很多事情都不公平。」

下一個問題，請問：你常常因為「不公平」而生氣嗎？

如果你明明已經知道世界上大部分事情都不公平，那為什麼你還會因為不公平而生氣呢？

而且，你真的那麼期待被公平對待嗎？

在職場上，最常見到很多人哀怨地說：「這樣很不公平！主管怎麼可以這樣？」

事實上，職場是一個你用勞務、精神換取金錢的地方，沒有哪家公司會在你面試時跟你強調，「我們會公平地對待所有員工。」

也因為不公平、視情況、視資歷而定，薪水才會成為不能說的祕密。薪水像是一個潘朵拉的盒子，揭曉後，人人心中都會覺得不公平。大部分的人總會覺得自己付出多了，卻拿少了。

職場的本質，本來就不是在求公平。坦白說，我也不覺得你那麼想要被「公平對待」。

試想：當你被主管偏愛，拿到更多的資源與福利時，你會對主管這麼說嗎？「不！這些資源和位子萬萬別給我，因為我覺得不公平！」

正常來說，你會喜孜孜地收下這些恩寵，回家跟親人或者好友說：「這些都是公司特別給我的！不是人人都有，公司很重視我。」

甚至你會因為得到這些偏愛，上班上得更起勁；也會因為失去這些偏愛，憤而離職。

所以，你在職場上真正想追求的從來不是公平。

你想要的是被重視、被偏愛的「特權」。

(本文摘自 《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》/寶瓶文化)