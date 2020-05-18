馬保國今年68歲，是渾元形意太極掌門人，在過去他曾自誇自己在1天之內擊敗2名歐洲搏擊冠軍，還打敗過歐洲MMA冠軍皮特（Peter Irving），雖事後證實為假打，但他也誇下海口直言：「如果真打，皮特就沒命了！」。然而，最近馬保國和大陸業餘的搏擊愛好者王慶民進行人生的首場擂台賽，沒想到在短短30秒的時間內就慘遭KO。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，馬保國在昨（17）日下午時和50多歲的業餘搏擊愛好者王慶民進行比賽，沒想到一直以來對自身武功引以為傲的馬保國卻接連遭到擊倒，僅開場4秒他就已經先被打倒在地，待他起身後比賽繼續進行，然而第18秒時他又再度被對手一拳撂倒，第二次起身不久後，更是直接被王慶民重拳KO，倒在地上昏迷過去，一旁的徒弟與醫護人員都相當緊張，立刻為上前進行急救，所幸在幾分鐘後終於恢復意識。

這段擂台賽的影片曝光後引起網友們熱議，紛紛留言：「大師躺下的姿勢就像他為人一樣正直」、「雖然馬大師被ko了，但對方已經被馬大師內功所震傷」、「武術得毀在這些掌門手裡」、「本來就是健身和表演用的，非拿去比武，這不是自找的嘛」、「這顛覆我對太極的認知，還是掌門？這練的是太極還是意念術？擺個架勢走兩步人就沒了？好歹打兩下啊」、「我笑出了聲，不好意思，這一拳打穿了我的修養」。