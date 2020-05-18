在歷史中的每個朝代都有屬於自己的服裝或造型特色，而其中清朝就以滿人所下令的「剃髮留辮」最為人所熟知，所有男子頭頂的前半部都被剃成滑亮的光頭，而後半部則留成一條長長的辮子，然而這樣的髮型對於現在的審美眼光來說有些一言難盡，究竟他們為什麼會留這種髮型呢？

滿族人在入關以前為「漁獵民族」，平時就以捕魚狩獵維生，因此若是頭髮留得太長就容易遮擋住視線，就連打獵或騎馬奔走之時也很容易和樹枝等物糾纏在一起，對於生存有很大的安全隱患，於是滿族的男子才會將前顱部分的頭髮給剃除，後顱所留下的長髮則紮成一隻辮子，方便自由行動。

但他們為何不乾脆全部剃掉或剪成短髮呢？這是因為滿族人信奉薩滿教，頭髮生長在頭的最頂部，和天最為靠近，因此被視為靈魂棲息之地，所以頭髮對於滿族人來說是非常珍貴的，此外再加上和漢族接觸後理解了「身體髮膚，受之父母」之意，於是才會留下一束辮子，既不危及生存也保存了「孝」的概念。