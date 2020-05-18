受新冠肺炎疫情影響，小英總統決定簡化今年的就職典禮，集美食、美學於一身的就職國宴秀最快2024年才有機會再見。從蔣介石到蔡英文，國宴菜式由中國傳統變為台灣在地，也反映了台灣過去半個世紀以來的政治變遷，讓大家看到從威權過渡到民主的軌跡。

根據香港學者蔡子強在《大人們的餐桌》一書的研究，蔣中正年代，國宴菜式有中西兩式，中式並未見台灣道地風味，反而以淮揚菜為主，這當然與蔣的籍貫和背景有關，且因為經歷戰亂，潛意識上可能擔心賓客吃不飽，餐點多半會有包子、饅頭、麵、飯等，著重能夠飽食。

接著進入蔣經國時期，小蔣並不太喜歡應酬，因此很少舉行國宴，多由副總統代為主持，國宴崇尚儉樸，流行五菜一湯的「梅花餐」，奉行簡約，且清淡不油膩。

第一位本省籍總統李登輝則一改之前蔣經國的作風和特色，不單國宴次數很多，而且重視排場，國宴菜式豐盛程度，達到頂峰，每次大多會有魚翅、鮑魚、龍蝦三道名貴菜式壓場，且是二兩以上的排翅、鴨蛋大的麻鮑以及半隻龍蝦，而菜式往往多達十道。

2000年政黨輪替，因為民主化的關係，陳水扁不再著重名貴菜式，魚翅和鮑魚更因為保育原因，不再納入，龍蝦成了最高級的菜式。阿扁更是首位推動台灣小吃登上國宴桌的總統，國宴由傳統中國風味，變成以本土地方風味和特色為主。

2012年馬英九連任成功，因為當時台灣經濟低迷，民生困苦，所以就職宴也沒有鋪張，反以簡約、檢樸為大原則。與四年前比，每人預算更從1800元調低至1600元，菜式也從9道減為8道。

2016年小英的就職國宴，若不算前菜三味：雲林刺蔥帝豆、梅汁大甲芋頭、醋漬木耳蓮藕，共有八道菜式，其實跟馬英九的國宴菜單結構十分相似。除此之外，兩者一個重要共通點，就是國宴桌上的食材，都沒有崇尚外國貨，全都是台灣「在地」、「時令」食材。