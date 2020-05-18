有機會參加總統就職國宴者非富即貴，一般人恐難登堂入室。香港學者蔡子強在《大人們的餐桌》一書中整理中華民國歷任總統的國宴菜單，雖然沒有附照片，卻提供了大家一個想像的參考。

蔣中正：梅花拼盆、竹笙清湯、牛肉包子、原盅排翅、脆皮嫩雞、荷葉花捲、雞油菜心、揚州炒飯、八寶酥餅、桂花銀白、各色鮮果。

李登輝：龍蝦沙拉、高湯大排翅、水晶包、花捲、黃燜鮮麻鮑、翡翠玉帶子、冬筍嫩豆苗、黑胡椒牛排、玫瑰石斑塊、美點雙輝、寶島鮮果。魚翅、鮑魚、龍蝦三者都有。風味以粵菜和海味為主。

陳水扁：

一、「春之孕」因此菜式是玫鮭白玉，鮭魚和鮭魚卵，主要代表生生不息、傳宗接代。

二、「夏之育」，用的是虱目魚丸湯及台南碗粿，代表總統平民化及本土化的風格。

三、「秋之美」，以龍蝦、龍鱈、烤羊小排為主。

四、「冬之養」，以芋薯鬆糕代表族群融合。

馬英九（2012）：

一、鴻圖迎賓盤：當中有雲林縣口湖鄉的烏魚子，且一改以往搭配大蒜的方式，改用蘋果片，讓口感更加清爽，另外還有宜蘭三星鄉櫻桃鴨、嘉義縣鹿草鄉黃地瓜，及屏東縣東港鎮櫻花蝦。

二、山藥竹筍燉雞盅：則用雞腿肉，去皮去骨，加上南投縣埔里鎮的紫山藥及新北市三峽區竹筍燉煮。

三、客家桔醬龍蝦：採用東北角沿海的龍蝦，佐以新竹北埔鄉傳統客家風味的金桔醬，有別於一般龍蝦的焗烤，是較創新的作法。

四、飄香荷葉飯：主要以彰化縣竹塘鄉長糯米加上南投縣埔里鎮的茭白筍。

五、樹子蒸石斑：用的是屏東縣林邊鄉的龍膽石斑，搭配嘉義梅山鄉的樹子提鮮。

六、水果盤：搜羅來自台灣各產地的鳳梨、蓮霧、哈密瓜、珍珠芭樂及西瓜。

七、傳統甜湯：以九份紫黃相間的芋薯圓、仙草，製成傳統甜湯品。

八、東方美人茶及手工綠豆椪：東方美人茶是新竹縣最著名的，而綠豆椪是以無水奶油製成酥皮，不用豬油，清爽而不油膩。

馬英九（2008）：

一、美樂小品盅

二、三元及第盅，採用澎湖土魠魚等海鮮

三、香芋藏珍蝦，選用高雄縣著名的甲仙芋頭和海鮮

四、田園烤香雞，以旅美職好手王建民故鄉，台南的放山雞當主角

五、鮮筍百合果

六、香米點櫻紅，以東港櫻花蝦入菜

七、樹子海上鮮，為南台灣養殖的石斑魚

八、寶島鮮水果

九、芒果甜品旺來酥

蔡英文（2016）：

一、福爾摩沙之春（迎賓盤）

二、蔥蒜蒸龍蝦

三、爐烤快樂豬

四、百合有機綠時蔬

五、樹子蒸龍膽

六、客家炒粄條

七、錦繡菊花雞湯

八、花園寶島繽紛盤（水果及甜拼盤）

九、美人茶、有機咖啡。