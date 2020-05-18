新冠肺炎疫情在全球持續延燒，有許多國家都下達禁令，要民眾乖乖待在家防疫，不過這也造成了許多滑稽趣味的畫面。前陣子，美國一間教堂舉辦傳統的復活節活動，但牧師為了遵守社交距離的規範，竟拿出一把水槍朝著車內的信徒噴射聖水祝福，讓不少網友看到後都笑翻了。

綜合外媒報導，在傳統的基督信仰當中，復活節前一天信徒們都會到教堂中接受聖水的洗禮，但最近卻因為新冠肺炎疫情的影響，很多活動都無法順利舉行；不過底特律一間天主教教堂的牧師提莫西（Timothy Pelc）竟突發奇想，想出了一個極具創意的方法，從教堂臉書所分享的照片中可以看到，提莫西牧師戴著口罩、透明面罩以及手套，站在教堂外的階梯前，手中舉著一把螢光綠的小水槍，朝著開車前來的信徒噴射聖水。

雖然這些照片是在復活節前後所拍攝上傳，但近日卻突然在網路上瘋傳，引來許多網友哈哈大笑，提莫西牧師接受採訪時表示，自己起初很擔心梵蒂岡會有什麼反應，不過到目前為止還沒有聽到任何消息，他也透露自己起初也先去諮詢了當地醫生，對方相當贊同這種做法，直誇：「安全又好玩」，對於「水槍噴聖水」可以獲得這麼多正面的回饋，牧師也感到相當驚喜。