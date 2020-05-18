在每個國家都擁有不同的都市傳說，像是台灣的「紅衣小女孩」、「人面魚」等等，在日本也有廣為人知的「廁所裡的花子」和「裂口女」這些恐怖的經典恐怖故事，而韓國也擁有著被該國民眾所熟知的都市傳說，同樣讓人毛骨悚然。

南韓相當有名的「玉水站落軌事件」在被改編為網路漫畫後曾轟動一時，據傳2009年的某天晚上，一名男子來到玉水站要搭乘地鐵末班車，在等車滑手機的途中，他看見一名披頭散髮、像是喝醉酒一樣在亂舞的女子，於是立刻將之拍照下來並上傳到網路論壇中，網友們見狀都相當興奮，紛紛起鬨要他再多拍幾張，男子也全都照做了。

然而，在男子沒有注意的期間，那名女子卻突然開始用頭撞牆，額角因此流下了血，男子頓時感覺不對勁，馬上求助於網友，大家也留言警告他女子可能是鬼或是被鬼拖行的人，要他小心一點，待男子再抬頭，女子早已不見蹤影，他緊張的前去查看，隨後也跟著消失，再也沒有回覆網友的留言。沒想到，隔天卻驚傳玉水站有一男一女的落軌命案，很多人都認為可能是情侶殉情，但經過警方查證後卻又發現兩人並沒有任何關係，這起案件也成為了一個謎團。

不過據韓媒報導，該則都市傳說很可能只是由2009年2月14日，一起男子跳軌案件改編而成。