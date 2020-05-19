由日本漫畫家武內直子創作的知名漫畫《美少女戰士》（美少女戦士セーラームーン）是許多6、7年級生的回憶，也是日本少女漫畫的代表作之一。除了漫畫之外，衍生出的動畫、真人版電視劇、舞台劇、電子遊戲等系列作品也都擁有超高的人氣。近日在推特上突然颳起一陣「美少女戰士繪畫挑戰」的熱潮，來自世界各地的畫師紛紛加入響應，形成一個十分有趣的現象。

有網友將美少女戰士動畫第125話（Sailer Moon S的第36話）中，主角月野兔凝視前方的一幕截下並轉PO到推特上，還發起一個名為#sailormoonredraw的挑戰，希望能看到各種不同風格的美少女戰士畫風，文章曝光後瞬間在網路上火速蔓延，除了來自世界各地的畫師參加之外，不少動漫界名人也紛紛參戰。後來更發展成已經不是在畫月野兔而是其他角色的惡搞作品，幽默有趣的畫面讓不少網友全都笑翻。

Thank you to whoever started this meme!! Lunchtime Sailormoonnnnn #sailormoonredraw pic.twitter.com/psg0cdJlXR — mingjue helen chen (@MingjueChen) May 18, 2020

有專業網友也指出，其實在原版動畫中的這一幕，顏色比較飽和，色調也比較暗，不知道為什麼這次挑戰的截圖會將亮度提高。