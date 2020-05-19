疫情改變人們的生活型態與社交常態。

鄉林建設董事長賴正鎰打從疫情發生以來，最怕有人邀飯局，「講到要吃飯，就會怕，」他說：「能不去，就不去。」

但是，因為身兼商總理事長，賴正鎰總是有推不掉的飯局。他發現，雖然疫情讓很多人不敢亂出門，但是還是有很多不怕的人，每每在飯局中都有一些不怕的人說他們剛剛從那裡回來等等，「只要聽到從海外回來的，我都會叫他們『不要靠近』、也不要坐在我旁邊～。」