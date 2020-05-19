小譚道聽圖說》不要靠近 16:302020/05/19 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》不要靠近(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情改變人們的生活型態與社交常態。 鄉林建設董事長賴正鎰打從疫情發生以來，最怕有人邀飯局，「講到要吃飯，就會怕，」他說：「能不去，就不去。」 但是，因為身兼商總理事長，賴正鎰總是有推不掉的飯局。他發現，雖然疫情讓很多人不敢亂出門，但是還是有很多不怕的人，每每在飯局中都有一些不怕的人說他們剛剛從那裡回來等等，「只要聽到從海外回來的，我都會叫他們『不要靠近』、也不要坐在我旁邊～。」 #飯局 #賴正鎰 #回來 #疫情 #靠近 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》立竿不見影 16:302020/05/16 時事 小譚道聽圖說》M型化 16:302020/05/14 時事 小譚道聽圖說》不如懷念 16:302020/05/07 時事 小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 時事 小譚道聽圖說》偉大的話 16:302020/05/12 時事 話題熱門新聞 大陸驚現古代神獸 罕見畫面曝光掀熱議 - 搜奇 - 話題 太極大師馬保國 30秒慘被業餘拳擊手KO - 時事 - 話題 WiFi怎麼唸？原來一直都念錯 - 日常 - 話題 丼飯的「丼」怎麼唸？原來一直都念錯 - 日常 - 話題 故宮三大殿為何不種樹？原因深奧 - 歷史 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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