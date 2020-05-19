現在越來越多人喜歡在社群媒體尋找假日出遊的景點，業者也絞盡腦汁創造話題來吸引人潮。大陸最近新建的「飛天之吻」就成為近來熱門的打卡景點，遊客還可以搭乘雕像掌中的飛行島觀景，雖然爆紅卻遭許多網友吐槽「醜出天際」。

大陸重慶市新建的「飛天之吻」設施成為熱門打卡景點。(影片來源/FB/玩轉中国/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，大陸重慶市武隆區白馬山的懸崖上，建造了2座一男一女的巨型雕像，並將此設施命名為「飛天之吻」，是全球唯一的雙子互動式飛行島。2座雕像顧名思義會從地面旋轉升到高空接吻，它們掌中托起的飛行島可以讓遊客搭乘，並從空高中俯瞰白馬山以及烏江景色，在雕像「接吻」時，島中遊客也可以在空中相遇。

據了解，雕像的是以當地民間傳說「白馬仙子與茶仙女的愛情故事」為設計靈感，相傳東海龍王敖廣的兒子敖嘲風和七仙女張天陽一見鐘情，偷偷相約在凡間的百花谷幽會，王母娘娘發現後很生氣，盛怒之下用戒尺將2人打入凡間並分隔在烏江2岸，永遠無法相聚。雖然故事淒美浪漫，但雕像的外型卻被網友吐槽相當詭異又粗糙，認為整體呈現反而很煞風景，甚至有人說很像「金童玉女」。