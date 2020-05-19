電腦科技日新月異，也發展出各種先進的設備和技術，其中「網路」就扮演著舉足輕重角色。有別於過去麻煩又不流暢的撥接網路，無線網路「WiFi」就讓現代人的生活方便許多，但你知道「WiFi」的正確念法嗎？有網友日前就好奇上網發問，想不到竟有意想不到的答案！

一名網友在PTT八卦板以標題「WiFi大家都怎麼唸」發文，表示他一直以來都將念WiFi的發音讀作「W愛F愛」，沒想到近日竟然聽到有人唸「W噫F噫」，讓他嚇了一跳，也忍不住好奇直呼：「難道一直一來我都唸錯惹嗎？大家都怎麼唸WiFi呢？」

文章曝光之後引起熱議，網友紛紛留言表示「歪ㄈㄞ」、「當然『歪壞』正解無誤」、「wi fi」、「法國人念weefee」、「法國人念法啦」。而根據ETtoday新聞雲的報導，這個問題在過去就曾經被拿出來討論，山東外事翻譯職業學院商務英語教研室主任溫顏曾表示：「其實正確的唸法應該是『微費』，因為Wi-Fi這個詞是由wireless fidelity 〈無線相容性認證〉的縮寫，所以發音不能按照這兩個單字的『i』的發音，而是要把『Wi-Fi』當成一個單字來讀。」