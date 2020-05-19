不管你相不相信，世界上各地都發生過許多無法用常理解釋的超自然現象。一名網友日前就在PTT上分享朋友在日本留學時的恐怖經驗，文章掀起熱烈的討論，不少網友也紛紛嚇的直呼「超毛！」

一名網友在PTT的marvel板以標題「你知道了吧...?」發文，表示之前在日本大阪體驗生活，打工的時候也認識了一群台灣人，除了他之外，大部分的人都透過代辦住在同一個地區或同一棟公寓的各個房間，其中一名朋友A某天突然慌張的請他幫忙搬家，好奇向他詢問搬家原因，朋友A才娓娓道來。

朋友A表示某日和語言學校認識的台灣情侶檔B男和C女去喝酒，酒酣耳熱之際決定一起到朋友A家續攤。3人開心的回到朋友A的住處，打算徹夜通宵，沒想到一踏進家門不到5分鐘，C女就突然拉著B男的衣服急著回去，最後只丟下一句：「時候不早了，明天還要上課呢，我們先回去了你早點休息。」就慌慌張張的走了。

過了幾天，B男在某堂課下課之後叫住了朋友A，並表示有件事不知道該不該告訴他，朋友A好奇的追問之後B男才透露：「本來要通宵喝酒的那天，我女友〈C〉卻慌慌張張地拉著我走。其實是因為她有點那個體質，以前在台灣就發生過一些事。她看到了喔，一進你家的門就看到床邊站著一個女人，彎著腰低著頭的看著床。所以她才會這麼驚慌。你要知道，那可是日本鬼，沒人知道祂會做什麼。」

聽到這邊原PO才了解朋友A倉促搬家的原因，朋友A也指出因為原PO日文比較好，需要請他幫忙和房仲溝通。但原PO突然想起朋友A和情侶去吃飯已經是1個月之前的事，好奇這段期間朋友A是怎麼度過的？朋友A則稱自己還是住在原本的房間，但都睡得很不好，而且搬家前2天有聽到一個女人說話的聲音，但因為日文不好，不太懂意思，只有大概記得音而已。雖然文法不是很標準，但原PO大致翻譯意思之後判斷應該是說「你已經知道了吧，我在喔... 〈もう、知ってるやろう。おるよ〉」讓原PO瞬間全身起雞皮疙瘩。