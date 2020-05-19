東方狍又稱為西伯利亞狍、矮鹿和狍子，是最常見的鹿科動物之一，牠們主要分布於東北亞，在俄羅斯、蒙古、朝鮮半島和大陸東北都可以發現牠們的蹤跡，狍子擁有著細長的頸部和一雙大眼睛，皮毛通常都為黃褐色，然而最近在大陸的東北虎豹國家公園卻發現罕見的「白狍」身影！

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根據陸媒報導，今年4月5日東北虎豹國家公園內監測到了一隻罕見的白色鹿科動物正在覓食的身影，經過國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心副主任、東北虎豹生物多樣性國家野外科學觀測研究站副站長馮利民博士鑑定後，證實這隻野生動物為患有白化症的狍子，接著在同月14日，監測影片又再度看見白狍和狍子同伴的身影出現，是近40年來首次發現白狍的蹤跡。據悉，大陸上一次發現白狍的紀錄是在1981年的蒙古，再上一次就必須追溯回乾隆年間，可見其罕見程度。

白麅、白鹿等在古代被視為國寶或神物，在乾隆16年時，其生母崇慶皇太后將要過60歲生日，蒙古的台吉必力滾達賴獻上了一隻白狍，乾隆特意請郎世寧依照此狍繪製一幅《瑞狍圖》，並將之贈予皇太后作為生日禮物。