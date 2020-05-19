現代科技相當進步，人們每天接收到的資訊也越來越多，為了在這些雜亂的訊息當中脫穎而出，許多廣告業者都會絞盡腦汁，想出極具創意且新奇的形式與內容來吸引大眾。最近，日本大阪梅田車站的圓柱上，被人寫上了大量的「變態」字樣，讓不少經過的人都嚇了一大跳，不過其實仔細觀察，就可以發現其中隱藏的絕妙巧思。

綜合日媒報導，最近到大阪梅田車站搭乘地鐵的乘客都被圓柱上寫滿的藍色「變態」字樣給嚇了一大跳，還有不少人將這幕壯觀的景象給拍下並分享至推特中，在網路上造成一陣熱議，雖然從遠處看過去確實有些嚇人，但其實只要走進一看，就可以發現旁邊還有著「東京水族館」的文字，而且「變態預告」這幾個字還是由各式各樣的水中生物所組成。

事實上，這是東京水族館請來平面設計師MASANOBU（@masano_bu）所繪製的廣告，由於受到新冠肺炎疫情衝擊而暫時休館，終於要在今年夏天重新開幕，所以這個廣告中的「變態」除了生物學上的意思之外，還有著水族館將以全新面貌與大家見面的意涵存在。