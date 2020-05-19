皇帝是一國之君主，在世人眼中他享受著萬人仰望且榮華富貴的高級生活，然而在這光鮮亮麗的背後，其實竟是一份相當不安全的「高危職業」，根據統計，中國歷史上共有611位皇帝，但裡面就有272人是死於「非正常死因」，其中除了被刺客或是兄弟等人給殺死，還包含了一些讓人哭笑不得死亡原因。

商朝的國王武乙性格相當狂傲，而且藐視神權，曾經製作一個人偶將之稱為「天神」並和它賭博，人偶不會思考也不會動自然輸了，武乙便用刑罰侮辱人偶；沒想到不久後武乙外出遊獵，天空突然開始打雷，一道閃電就這樣劈向他，武乙當場死亡。不過，雖然史記上是如此記載，但後世學者卻認為武乙當時想要進行「政教分離」的改革，因而得罪許多巫師，為了醜化武乙的形象才編造出了他被雷擊致死的故事。

秦武王身高體壯，平時喜歡和人比角力，某次他和勇士孟說比賽舉「龍紋赤鼎」，然而卻因此而折斷脛骨，最終因失血過多死亡，而孟說也因為這個事件而慘遭「誅滅三族」。

晉景公是春秋時代晉國的君主，某陣子他病重還一直做惡夢，於是跑去卜卦，但對方卻稱他恐怕吃不到當年秋收的新麥，不久後，晉景公想吃麥做的飯，命人送上新麥，突然想起那名卜卦師，氣憤地揚言要將他殺掉洩憤，然而在即將吃飯之前，他卻突然感到腹脹，於是先去上了一趟廁所，最後卻不幸掉進糞坑中溺死。