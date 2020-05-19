近年來美食外送平台興起，有不少人都投身加入外送員的行列，其中也不乏許多帥哥美女，引起了諸多話題。最近，有網友就發現了一名日本的正妹外送員，雖然她打扮得相當樸素，但清秀好看的長相和甜美的笑容同樣擄獲了不少網友的心。

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這名正妹外送員叫做神谷由香，過去曾經是偶像團體SKE48的成員，目前是一名模特兒，偶爾會兼職做Uber Eats的外送員，從照片中可以看到她經常會穿著牛仔吊帶長褲搭配各種各樣的上衣，騎著腳踏車進行外送，清秀漂亮的長相再搭配上甜美可愛的笑容以及鄰家女孩的感覺，讓不少網友都感到非常心動，某次雨天她則穿上了白色透明雨衣搭配牛仔短褲，露出了白皙修長的美腿，更是令網友們為之瘋狂。

此外，神谷由香在今年3月份也參與了氣象預報員的考試，雖然最後結果公布並沒有合格，但她仍持續努力念書，期望自己終有一天可以完成自己的夢想，成為一名真正的氣象預報員。

文章來源：Instagram / kamiya_yuka_
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