甘迺迪被槍殺身亡後，醫生在他身上一直找不到合理彈口，而且被開兩槍卻只有三個孔？難道是子彈路徑重複了？原來──急救醫生沒說，傷及氣管的彈口已被作為氣切造口。但還是沒能救回總統的命。

【精彩書摘】某個星期五的午後，在達拉斯的帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital），有名45歲的男性被送進急診室。其頭部有個彈孔，鮮血和大腦組織從中汩汩流出。其他病患很快被送到別的部門，同時有許多人陪著該名傷者一起進來，群情激憤。記者在外面聚集，傷者的妻子陪在病床旁，臉上噴濺了他的血。待傷者被推進急診創傷室（Trauma Room），大門隨後關閉。其妻子在走廊上等待，而急診創傷室裡只有一名醫師和一名護士。

醫生是28歲的查爾斯．加利科（Charles Carrico），他是第二年的外科住院醫師，在手術室輪值。他第一眼就認出了傷者的身分：躺在眼前這個全身是血、頭部有個大洞的人，正是總統約翰．甘迺迪。只見總統意識不清，身體出現緩慢的抽搐，加利科知道他此時呼吸困難，立刻將呼吸管從嘴巴插入氣管，接著使用喉鏡（一種鉤型的儀器，裝有小燈）看向口腔深處──把舌頭推開，打開喉嚨，盡可能的看清楚會厭（覆蓋於氣管入口的軟骨構造）。在會厭後方，加利科大約可以看見聲帶，於是他努力將塑膠管擠進兩者中間。總統的其他傷處都亟需處理，但首先得讓空氣進入他的肺部。同時，鮮血慢慢從他脖子中間的小傷口流出來。創傷室的門開了，走廊上有一陣騷動，然後值勤的外科醫生馬爾康．派瑞（Malcolm Perry）走了進來。

全世界都知道，甘迺迪沒能撐過來，不幸在創傷室中死去。當天晚上，總統的遺體被火速送到遠在華府的巴賽達海軍醫院（Bethesda Naval Hospital），由軍方的病理學家詹姆士．休姆斯（James Humes）醫生驗屍。休姆斯很清楚，這是整個世紀最重要的一場屍體解剖，有許多人關注他的一舉一動，所以他絲毫不能犯錯；而那些人都穿著黑色西裝，身分成謎。躺在休姆斯前方的不只是遺體而已，還包含了還原當天真相最重要的證據，足以影響整個國家。假如休姆斯找到的所有彈孔皆來自同一個方向，那麼槍擊或許是一人所為，只是某個神智不清的瘋子；然而，假如彈孔來自不同方向，就可能是有計畫性的組織攻擊。

但休姆斯一開始就遇到了問題：X光看不到任何子彈，這表示子彈都貫穿身體，分別留下進入和離開身體的傷口。而他只找到了三個彈孔，其中兩個明顯在一直線上，位於後腦的傷口較小，位於頭部右側的則較大。第三個小創口在背部右側，離後頸底部不遠，由於傷口很小，推斷可能是子彈進入處。雖說進入處的傷口總是比離開處小，但高速子彈離開身體時，造成的傷口也可能很小。無論如何，問題都是：對應的進入／離開處在哪？身體的其他地方都沒有痕跡。

在達拉斯中槍八分鐘之內，約翰．甘迺迪就被送到帕克蘭紀念醫院的急診室，由護士瑪格麗特．漢屈克里夫（Margaret Henchcliffe）和外科住院醫生查爾斯．加利科治療。加利科立刻替甘迺迪插呼吸管，並且連接上呼吸器。與此同時，34歲的馬爾康．奧利佛．派瑞（Malcolm Oliver Perry）醫師進入創傷室。派瑞和加利科一樣，注意到甘迺迪呼吸困難。他檢查了甘迺迪脖子前側正中央的傷口，看見鮮血緩緩流出。他只有不到一秒鐘的時間可以評估狀況，並且做出決定。

總統雖然失去意識，但胸口還是緩慢的起伏著。然而，儘管已經插了呼吸管，這仍不是正常的呼吸動作──可能是管子的位置不對，也可能是其他地方出了問題，或許是氣胸（肺部塌陷）或是血胸（血液充滿胸腔）。而且脖子正面還有個小傷口，是氣管受傷了嗎？如果加利科的呼吸管插進氣管，為什麼傷口處沒有冒出氣泡？會不會是呼吸管根本插錯地方，插進了食道而非氣管？若是如此，就得立刻採取對策。

派瑞拿了手術刀進行氣切（氣管切開術。按照字面上的意思，就是從頸部切開氣管，讓空氣進入肺部），再將特製的氣切套管插入氣管。因為甘迺迪總統頸部的小彈孔，正好在氣切動刀的位置（脖子中間、喉結正下方），派瑞決定將彈孔作為氣切造口，用手術刀把兩側切開一些。這就是為什麼休姆斯找不到第四個彈孔的原因。

然而，即使做了這麼多努力，總統的呼吸狀況仍不見改善，此外，他也因為頭部的傷口而大量失血。護士努力用紗布加壓止血，醫生們則在地板和病床上看到鮮血和腦部組織。試圖暢通呼吸道後，他們再也感受不到總統的脈搏。克拉克和派瑞立刻開始心臟按摩，卻讓更多血從頭部的傷口流出。最後，克拉克醫生終於鼓起勇氣，停止急救，在下午1點宣告總統已經死亡。這是在總統入院後22分鐘的事。

不久之後，總統的遺體就被特勤人員帶走，送到華府的軍醫院。達拉斯的醫生和軍醫們並沒有交換任何資訊，因此才造成子彈孔的爭議，也滋養了歷久不衰的各種陰謀論。派瑞和其他一號創傷室的醫生沒有時間將總統翻面檢查，所以未曾看到他背部（位在脖子下方）和後腦杓的兩處傷口。

(本文摘自 《手起刀落──外科醫療史》/大是文化)

【作者簡介】

阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

斯洛特瓦特醫院（Slotervaart Hospital，位於阿姆斯特丹）的外科醫生，專門從事腹腔鏡手術。

他出生於荷蘭（現已正名為尼德蘭）的斯海爾托亨博斯鎮（'s-Hertogenbosch），在比利時魯汶大學學習醫學，之後在加勒比島嶼聖馬丁島擔任首席外科醫生；現在與妻子及兩個孩子一起住在阿姆斯特丹，每天都騎腳踏車上班。本書是他的第一本書。