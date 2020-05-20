甘迺迪被槍殺身亡後，醫生在他身上一直找不到合理彈口，而且被開兩槍卻只有三個孔？難道是子彈路徑重複了？原來──急救醫生沒說，傷及氣管的彈口已被作為氣切造口。但還是沒能救回總統的命。

【精彩書摘】下午的悲劇過後，派瑞立刻在臨時記者會上被大量記者包圍。他說脖子上的傷口是子彈進入處，這讓媒體在最初的數小時到數天中，都假設有超過一發子彈是從正面發射。當然，這和逮捕李．哈維．奧斯華的理由完全衝突。這個年輕人在案發一個半小時之內就被逮捕，並立刻被指認為此案唯一的槍手，即便他開槍的位置是在甘迺迪總統的背後。

關於總統之死的報導和驗屍報告相互矛盾，因而產生了政府企圖掩飾什麼的感覺。休姆斯直到第二天才打電話聯絡派瑞，並且聽說了氣管上的彈孔。對他來說，這是完成謎團拼圖的最後一項資訊：背後脖子下方的彈孔、他在肺部右上方胸腔找到的瘀血、派瑞進行氣切的傷口，以上三者正好連成一線，並且符合從後方開槍的彈道，跟頭部的傷口一樣。這代表總統是死於背後擊發的兩枚子彈，且只有一名槍手，不是軍事政變。然而，許多人卻認為年輕外科醫生在總統還活著時親眼看過傷處，他的即時證詞應該比軍醫院在半夜祕密進行的解剖勘驗，來得更加重要可信。

關於甘迺迪的槍傷，最終在亞伯拉罕．扎普魯德（Abraham Zapruder）所拍攝的業餘影片中得到解釋。這都要感謝他的祕書，讓他能清楚錄下總統的車隊，因此也錄下了槍擊的經過──扎普魯德為了取得更好的視野而站在牆頭，但由於他有暈眩症狀，所以祕書得在錄影時固定住他的腳。這段影像一直到15年後才釋出，如今已眾所周知，呈現了甘迺迪總統頭部的碎片飛噴到空中，而他的妻子賈姬（Jackie Kennedy）絕望的爬上移動中的車輛。比較鮮為人知的，則是影片中頭部中彈前五秒鐘──雖然很不明顯──甘迺迪總統突然皺起眉頭，並用雙手抓住喉嚨。大家好似都沒有注意到，但當每個人都在歡呼揮手時，甘迺迪總統似乎正面臨窒息。

事情的真相是這樣的：頭部恐怖的傷口來自第三槍；第二槍則是從背後擊發，垂直貫穿聲帶下方的氣管，這讓總統無法呼救或大聲喊叫，所以沒有人注意到他呼吸困難。子彈接著從頸部前方穿出，打中坐在總統前方的德州州長約翰．康納利（John Connally），使其胸口、右手腕和左腰均受傷。由於彈道相當怪異，這枚子彈因此被稱為「魔術子彈」，又叫做「華倫委員會證物399號」。然而，根據扎普魯德所攝影片中對槍擊現場做的模擬重現，顯示彈道其實並沒有特別異常之處。在第二槍之前，槍手還有開一槍，但沒打中目標，而是誤傷了觀眾詹姆士．塔格（James Tague）的右側臉頰。這個聲響讓康納利在車上轉身，並撿起他的寬邊帽；因此，第二枚子彈對他和甘迺迪所造成的傷害，確實都在同一直線上。直線的另一端甚至可以延伸到德州教科書大樓（Texas School Book Depository）敞開的六樓窗戶。時至今日，仍無法肯定當時在窗口的就是李．哈維．奧斯華，抑或是槍手另有其人，因為奧斯華矢口否認犯案，並且在案發兩天後就被射殺身亡。

從醫學的角度來看，到底發生了什麼事？兩枚子彈對總統造成的生命危險有三個層面：頭部的子彈摧毀了他右腦的很大一部分，但我們永遠不會知道是哪一部分，因為約翰．甘迺迪的大腦就此消失了。然而，無論腦部的傷害多麼恐怖，都並不一定致命。右腦的傷害可能造成左半邊身體癱瘓（半身麻痺）、半身感覺遲鈍、對刺激的注意力缺失（忽略症候群）或左側視野受損（偏盲），也可能造成人格改變（額葉症候群）、無法進行簡單的數學計算（算術缺陷症）、失去音樂欣賞的能力（旋律辨識障礙症），以及失去記憶（失憶症）。但說話和語言理解的能力大部分位於左腦，負責管理呼吸和意識的腦幹則離得更遠，因此，或許槍擊案過後，甘迺迪作為人的一大部分會幾乎完全消失，但他的身體可以帶著槍傷繼續活著。

他頭部的嚴重失血也未必致命；只要心臟能維持血壓，嚴重的失血就可以經由輸液和輸血恢復。甘迺迪總統在到院時一定還保持足夠的血壓，因為他仍然有脈搏，而且並未完全失去行動能力。驗屍結果也顯示，並沒有任何預期之外的內出血。當然，我們還是很難知道，是否有辦法替腦部如此大範圍的傷口止血。

最立即的威脅是氣管的傷口。在子彈貫穿氣管到加利科插入呼吸管之間的八分鐘，甘迺迪總統都沒辦法呼吸。血液缺氧的狀態持續過久，就稱為窒息。窒息會快速在身體各部位造成傷害，而最嚴重的就是大腦和腦幹，兩者在缺氧狀態撐不了太久。一開始的傷害是可逆轉的，傷者會失去意識昏厥；接著，當傷害變得不可逆，傷者雖然無法再恢復意識，但還是可以自主呼吸，這樣的狀態稱為昏迷；最後，待傷害變得致命，腦幹中負責意識、呼吸、血壓等維繫生命運作的系統將完全終止。甘迺迪總統之所以在呼吸困難時出現怪異動作，就是因為缺氧導致腦幹呼吸中樞受損。屍體解剖中顯示肺部沒有出現塌陷，也沒有大量積血；因此，如果能早一點進行氣切或插呼吸管，或許就能拯救總統的生命。如今，任何失去意識的病患在移動之前，都會先由救護車人員插呼吸管，因為每一秒都至關緊要。

美國的第35位總統死於失血過多，且情況太過嚴重，以至於整間創傷室的醫生都束手無策；窒息也是死因之一，因為太晚進行氣切。耐人尋味的是，美國的第一位總統喬治．華盛頓（George Washington）也是死於類似情況；雖然其失血過多是醫生造成的，而該名醫生還拒絕進行氣切，讓他窒息而死。

有位目擊者鉅細靡遺的描述了華盛頓生命的最後時刻，他是華盛頓的私人祕書托比亞斯．里爾上校（Colonel Tobias Lear）──1799年12月13日星期五，華盛頓起床時覺得喉嚨有點痛，只聽他的聲音沙啞，不停咳嗽。儘管前一天他才剛在雪中騎馬，他這天還是在凜冽的冬日前往農園。當天晚上，他因為高燒而醒來，幾乎沒辦法說話，還開始呼吸困難。隨著吞嚥逐漸困難，他變得越來越焦躁，試著用醋漱口，卻馬上嗆到。星期六早上，他不顧妻子的強烈抗議，命令照護者替他放血，可惜病情並沒有好轉，於是他又召來詹姆士．奎克（James Craik）、古斯塔夫．理查．布朗（Gustavus Richard Brown）和伊萊沙．庫倫．迪克（Elisha Cullen Dick）等三名醫生。他們之後又為總統放了好幾次血，在16個小時內幾乎累積了兩公升半！

華盛頓逐漸變得虛弱，連坐直的力氣都沒有；但如果想平順呼吸，正坐是必要的姿勢。接近夜晚時，他的呼吸越來越費力，原因或許是喉嚨發炎，讓會厭腫脹，幾乎要堵住氣管。這樣的情況會讓病人覺得自己隨時都會窒息，是相當不妙的感受。即使如此，此刻已經失去了將近一半血量的華盛頓，卻表現得相對冷靜。三個醫生中最年輕的迪克醫生，想要進行氣切來救總統的命，但奎克和布朗都認為風險太大而反對。因為失血過多而筋疲力竭，再加上喉嚨感染而窒息，華盛頓最終於晚上10點過世，享年68歲。

依現在狀況而言，要緩解急性呼吸問題，未必需要施行氣切。大約20世紀初期，氣切已經可用插管取代，將呼吸管從嘴巴插入氣管。呼吸管──現代醫學中大為成功的救命器材之一，是一條簡單的拋棄式塑膠管，有彈性，直徑約1公分，長度則是30公分。管子尾端連接一個小氣球，一旦管子通過聲帶進入氣管，氣球便隨之充氣。這會在管子連接的呼吸器和肺部之間，形成氣密狀態。插管不只能緩解呼吸問題，也能在一般手術麻醉時協助呼吸；在病人氣管中利用呼吸管來有效插管，已成為每項大型手術的基本條件。在極少數情況下，假如插管失敗，病患面臨窒息，氣切仍是最後的救命法。

1963年11月22日星期五的事件（甘迺迪遇刺案），將一直與馬爾康．派瑞往後的人生扯上關係。事發當時，他才成為外科醫生不到兩個月，而後又經歷了一段瘋狂忙碌的日子──總統過世後，他立刻被召到手術室為州長康納利動手術；過了兩天，他又進到手術室，雙手置於李．哈維．奧斯華的腹部，努力想止住動脈的出血。

(本文摘自 《手起刀落──外科醫療史》/大是文化)

【作者簡介】

阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

《手起刀落──外科醫療史》/大是文化

斯洛特瓦特醫院（Slotervaart Hospital，位於阿姆斯特丹）的外科醫生，專門從事腹腔鏡手術。

他出生於荷蘭（現已正名為尼德蘭）的斯海爾托亨博斯鎮（'s-Hertogenbosch），在比利時魯汶大學學習醫學，之後在加勒比島嶼聖馬丁島擔任首席外科醫生；現在與妻子及兩個孩子一起住在阿姆斯特丹，每天都騎腳踏車上班。本書是他的第一本書。