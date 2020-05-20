泡麵是懶得下廚或想省錢時的好朋友，許多人在料理的時候還會加一些蔬菜、肉類或其他配料進去，讓泡麵更加美味營養。一名網友日前在煮泡麵的時候，順手丟了5顆丸子進去，沒想到煮完才發現發生慘劇，讓他瞬間無言，照片曝光之後也笑翻一票網友。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前想煮泡麵來吃，過程中隨手加了蝦仁和幾粒丸子，煮好正準備大快朵頤時，一開鍋竟然發生悲劇，讓他忍不住傻眼直呼：「煮泡麵想說加幾個丸子，煮完撈起來才發現是芝麻湯圓，被騙了！」最後也無奈表示「賊船都上了隨便吧」。

照片曝光後引起熱議，許多網友紛紛留言表示「正餐跟飯後甜點一起吃的概念」、「你連麵都被騙這不是泡麵是麵線」、「戳破它，變芝麻拌麵還附贈麻糬」、「蹦出新滋味」、「說不定從此就流行起來」、「其實喜歡吃湯圓的人這樣吃也蠻不錯的～之前加過」、「只好正餐跟飯後甜點一起吃了過」但也有不少人無法接受「呃........我不行！！快撈起來」、「這到底是什麼組合」、「不敢想像的味道……」。