弱肉強食是大自然界的不變法則，但同時也是維持生態平衡和控制生物數量的重要關鍵。炎熱的沙漠中日前就上演了侏噝蝰〈Peringuey’s adder〉獵食鏟吻蜥（shovel-snouted lizard）的驚悚畫面，但也讓人不得不佩服侏噝蝰超強的隱身術。

侏噝蝰己藏匿片沙灘中，獵食靠近的鏟吻蜥。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

納米比沙漠（Namib Desert）是納米比亞西部的一個沙漠，位於非洲最大的國家公園「納米比—諾克陸夫國家公園」內。沙漠乾燥炎熱，最高溫可以達攝氏60度，每年降雨量更少於10毫米，幾乎可以說是寸草不生，所以任何陰影處都顯得格外珍貴。鏟吻蜥的寬大腳掌雖然能幫助牠們在沙漠上快速移動，但被太陽曬熱的沙子還是非常燙手，一隻鏟吻蜥就發現一處植物形成的陰影地區，立刻準備過去乘涼。

殊不知這時已經有一隻侏噝蝰將自己藏匿在這片沙灘中，耐心等待牠的到來。影片中可以看到侏噝蝰除了將身體全部埋在沙子嚇，還露出一小截尾巴模仿小蟲的動作吸引蜥蜴的注意，等到鏟吻蜥靠近之後再以迅雷不及掩耳的速度一口生吞，不到幾秒的時間就將牠解決，吃飽後侏噝蝰也滿足的鑽回沙中冷卻休息。

據了解，侏噝蝰隸屬的噝蝰屬是一個有毒蛇屬，成員中同時有世界上最巨型和最細小的蝰蛇，因為所有噝蝰在遇到危機時，會不斷重覆地將身體膨脹、收縮，並配合發出響亮的嘶嘶聲，產生威嚇敵人的效果，又被稱為「膨蝰」。牠們是陸行性的蛇類，屬於伏擊高手，表面動作緩慢，實際上卻能作出迅捷的咬擊。