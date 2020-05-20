離職不用好聚好散？還有我們總是認為離開公司要跟上司或老闆「好聚好散」，可是艾薇。蕭卻顛覆我們以往的想法：分手是不需要好好說再見的。因為想要離職的時候，想的該是自己會不會有更好的發展；而不是怎麼完美再見，那不是重點。只要你夠強，有天他們會懊惱沒有善待你，也會弭平前嫌的跟你合作，只要你夠強，你就能過好自己，不怕人家不要你。

所有職場上的利益考量通常大過於情感計算，把自己做好，隨時接受改變的挑戰，才是這時代不變的硬道理。

【精采書摘】

●斜槓靠的是興趣

這幾年職場上很流行講著斜槓，但你知道什麼是斜槓嗎？下班再打一份工不叫做斜槓，叫做兼職。斜槓是本業之外發展出的多重身分，比如說像演員／攝影師之類的。

工作的目的到底是什麼？我想大家的解讀不盡相同。高中時候我看著賣麵的阿姨，每天辛苦的在炎熱環境下工作，當時我問學姊：「她這樣整天煮麵，人生到底有什麼樂趣？」學姊看了我一眼說：「你是太好命，你看似無聊的工作，背後有許多責任付出，雖然不有趣，但可以幫她養活一家人，供應家庭所需，照養孩子、長輩。」當時的我無法理解生活的重擔是有多辛苦。

大學思想史的老師說過：「永遠不要停止你熱愛的事情，也許你為了生活賣木瓜牛奶，但你還是可以畫畫、讀書，這樣你的人生還是完整的。如果你的生活只有溫飽，會很匱乏。」我大學時常蹺課，不是很認真上課的學生，但不知道為何，這句話一直深深地刻印在我腦海中。

只要是你熱愛的事，花時間投入就不會太痛苦，就像我愛看書愛寫字，再忙再累都是自己心甘情願的，很多人會說工作已經夠忙夠累了，怎麼可能有時間做別的事，其實這真的是想不想而已，少睡覺少追劇少聊天，想做的話就會擠出時間，但要找出自己真正願意探索的事—深愛才會願意，才不會勉強。

現在資訊發達、平台眾多，每個人都能容易地吸收新知；只要有能力，也更容易被看見。但所謂的斜槓，不是拍兩支片就叫網紅；不是做幾個蛋糕就是老師，重要的是，要在相應的領域達到一定水準，而有人願意花錢來買這個技能，這才能算是真正的斜槓。

所有的斜槓都不是輕易的跨界，都需要相當實力的積累，比如像著名的藝術家達文西，就是超級厲害的斜槓人，他精通繪畫、建築、數學、機械、幾何學、天文學等，他是個優秀的畫家，具備踏實的繪畫能力，因此對透視、紋理、幾何比例都很敏銳，所以當他跨到解剖、機械時，自然更加容易。

如果覺得達文西太遠，不是很熟悉，其實像是許常德老師，他原本就是厲害的作詞家，對於人生跟文字的練達，讓他可以在後來變為作家或心靈導師，這都是相關性的。

如果希望自己能夠成為斜槓者，就找出自己的優勢和興趣，做真正想做的事，像有個朋友問我說，他姑姑是大學文學教授，是不是能變成網紅？我告訴他，如果拍片這件事是他的興趣，那他就可以去做。但如果只是想要獲得成功，那就不見得可以達到，因為有可能很久都不紅，那得要有興趣才能撐下去。

做自己喜歡的事，藉由現有的資源突破行業壁壘，斜槓就可以事半功倍。

〈本書摘自《職場開放性關係》/方言文化〉

【作者簡介】

艾薇。蕭，從客服專員到董事長特助；從高校教師到塔羅老師；從立委助理到自由接案；從行銷企劃到自己開行銷公司——在這個不穩定的時代，我知道只有自己強大才穩定。擅長媒體關係、形象推廣、新媒體社群操作，建築、醫美、政治，跨領域專業形象包裝。樂於溝通協調行銷，現自行開設行銷公司。始終相信，想走就會有路。

《職場開放性關係》為艾薇。蕭第一本作品，將自己進入職場之後所見所聞所得的心路歷程，轉化為文字提供給進入職場的工作者，不管是工作兩三年，或者是徘徊在職場去留，甚或是思考著是否要創業的工作者。