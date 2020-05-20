隨著科技的發達，現在許多人都改用網路銀行，所以比較少會主動去刷存摺。一名網友日前在整理家裡時，就突然發現了自己很久沒有碰過的存摺，除了剛開戶時的第一筆資料外，就有2年的時間沒再刷過，讓他好奇詢問這麼做會不會怎樣？引起網友熱議。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近在進行房間大掃除，沒想到在堆滿雜物的角落找到了一本存摺，打開來查看後發現裡面只有開戶時刷的第一筆資料，之後因為習慣使用網路銀行，平時也都會收到電子帳單並用它來記帳，所以已經有將近2年的時間沒有再去刷過存摺，讓PO主非常好奇地詢問道：「存摺一直沒去刷會怎樣嗎？」。

此文一出，引起網友們熱烈的討論，「現在都用網路銀行，也沒在刷本子」、「沒刷過，網銀就有紀錄了」、「11年沒刷存摺，上周直接去櫃檯請櫃員整合成一筆」。

此外也有人曝光了自己過去沒有刷存摺所造成的悲慘下場，「以前銀行太多筆沒刷不能提款，有沒有改不知道」、「超過一定筆數沒刷提款卡會不能用」、「這樣有些明細就查不到，還是定時去刷比較好」、「之前辦房貸的時候需要提供明細，被整合成一筆還要另外調資料，很麻煩」、「沒明細要請銀行查要另外付錢，時間太久就查不到資料了」。