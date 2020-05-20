在第二次世界大戰中，德國的納粹主義讓不少無辜的人以受盡折磨的方式慘死，除了為世人熟知的希特勒之外，其實也有不少納粹軍官以極為殘酷的手段在管理著集中營，其中就包含了這名女子－伊爾瑪（Irma Grese）。

伊爾瑪出生於1923年，家境並不富裕，在年幼時母親就因為目睹丈夫外遇選擇結束自己的生命，伊爾瑪就在父親的暴力與納粹的教育之下長大，並且立志成為一名護士，不過最後卻因為種種原因而被派到了集中營當中。1943年，伊爾瑪被轉往奧斯威辛集中營，雖然長相貌美，但20歲的她就以非常兇殘的手段折磨集中營裡的囚犯，而且還憑藉著這樣「出色的表現」在隔年就榮獲「鐵十字勳章」，並被晉升為一個擁有3萬多名女性營地的看守長，因此囚犯們替她取了一個「美麗的野獸」的綽號。

Irma Grese, la Hiena de Auschwitz, y Josef Kramer, la Bestia de Belsen, en la prisión de Celle en agosto de 1945. Ambos fueron condenados por crímenes de guerra y condenados a muerte por sus responsabilidades en el Holocausto. pic.twitter.com/gApv3B4K88 — Archivos de la Historia (@Arcdelahistori) August 15, 2019

據悉，伊爾瑪的忌妒心非常之大，只要看見漂亮或是身材比她好的女性，都會對她們痛下毒手，將她們折磨到遍體鱗傷，甚至是死亡了才肯罷手。而她的「惡趣味」也遠遠不只有這些，在奧斯威辛集中營解放後，盟軍竟在她的住處發現了由3個猶太人人皮所製成的燈罩。

最終，伊爾瑪在戰後被送上了軍事法庭，當時的她年僅22歲就被判處絞刑，是所有被處決的人當中最為年輕的一位。