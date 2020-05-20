羅志祥和大陸網紅周揚青9年情斷，女方在4月底時還在微博上發布了一則「毀滅式分手文」，驚爆男方「慣性劈腿」、「多人運動」等造成極大的話題，今（20）日羅志祥再發一篇7千字懺悔文，紀錄兩人過去的甜蜜點滴外，也再度向周揚清道歉，引起各界正反面的看法與討論。

有不少網友在看完羅志祥的懺悔文後，都笑說是這一篇「青春傷痛文學」，還一度將這個詞推上熱搜，沒想到竟然有人把這篇懺悔文拿到「論文比對」網站中查詢重合率，只見網友將文章標題取為「時間管理者博士論文」，而最上方比對出來的結果重合率竟高達「62%」！

網友們見狀都笑翻了，紛紛留言：「哈哈哈網友太閑了」、「笑暈了，畢不了業的時間管理達人」、「笑死了，連夜翻了不少青春疼痛文學」、「查重不是要收錢嗎？誰這麼有錢幫他查重」、「這查重率，老師看到會爆氣並讓你重寫」；但事實上也有其他人試著在不同的網站中進行比對，得出的結果都不盡相同，有網友就此也跳出來幫忙說話，「這就沒必要了吧，查重對日常的信件什麼的都會很高啊…」、「實話實說，那些話都是很常用的，完全有可能」。